Siêu xe thể thao của KTM lột xác thế nào?

Theo Motor1, mẫu siêu xe thể thao KTM X-Bow GT-XR vừa nhận đợt nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay dưới quyền chủ sở hữu mới, đồng thời xác nhận kế hoạch thâm nhập thị trường Mỹ.

Mẫu xe thể thao thương mại nghiêng về vận hành trên đường đua sẽ nhận gói nâng cấp Factory 600 mới, giúp cải thiện hiệu suất vận hành vượt xa bản GT-XR tiêu chuẩn.

KTM Sportcar GmbH - đơn vị đứng sau X-Bow - hiện thuộc quyền sở hữu toàn bộ của một liên minh nhà đầu tư do tay đua rally Guillaume de Mévius dẫn đầu. Gia đình của ông là những cổ đông lâu năm tại Anheuser-Busch InBev, công ty mẹ của các thương hiệu như Budweiser, Corona và Stella Artois.

Khoản đầu tư từ de Mévius mang lại cho dòng xe X-Bow nguồn lực tài chính khá mạnh, tách biệt khỏi mảng kinh doanh môtô phân khối lớn của KTM. Theo nhóm chủ sở hữu mới, thương vụ thâu tóm đã cung cấp cho dòng X-Bow một nền tảng vững chắc và chuyên biệt để phát triển.

Sự phát triển đó được thể hiện khá rõ thông qua việc gói Factory 600 có thể thay đổi những gì trong bảng thông số kỹ thuật của KTM X-Bow.

Gói Factory 600 trên KTM X-Bow GT-XR tinh chỉnh lại động cơ 5 xy-lanh dung tích 2.5L có nguồn gốc từ Audi, với cổ góp hút được nâng cấp, bộ tăng áp mới và bộ làm mát khí nạp lớn hơn. Tất cả điều chỉnh này giúp tăng công suất thêm khoảng 92 mã lực so với GT-XR thông thường, đưa tổng công suất lên thành 592 mã lực.

Song song việc nâng cấp động cơ, KTM còn cung cấp thêm bộ khí động học Evo, bổ sung bộ chia gió trước sắc sảo hơn, một cặp cánh lướt gió nhỏ đặt nằm trước bánh xe trước, cùng các khe thoát gió mới được cắt trên vòm bánh xe.

Từng chiếc X-Bow giờ đây được trang bị màn hình giải trí 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Chuyên trang Motor1 đánh giá đây là sự nâng cấp đáng kể dành cho một mẫu xe vốn được phát triển theo triết lý tối giản.

Gói nâng cấp của KTM X-Bow GT-XR bổ sung gương chiếu hậu dạng gập truyền thống bên cạnh hệ thống quan sát bằng camera, đồng thời vẫn duy trì mục tiêu cốt lõi giữ cho khối lượng xe ở mức thấp.

KTM X-Bow và đối tác tại Mỹ Carbon Yard đã xác nhận sự có mặt của X-Bow GT-XA - phiên bản sử dụng hợp pháp trên đường phố công cộng và được thiết kế kỹ thuật dành riêng cho khách hàng Mỹ.

Phiên bản GT-XA được xem như bước phát triển dành riêng cho thị trường Mỹ từ ý tưởng X-Bow khung gầm carbon nguyên khối, sản xuất tại Graz (Áo) theo theo từng đơn đặt hàng riêng lẻ.

KTM và Carbon Yard cho biết sẽ sản xuất 30 xe KTM X-Bow GT-XA trong năm đầu tiên, đánh số thứ tự từng xe. Khách hàng có thể đặt cọc khoản tiền 50.000 USD. Số tiền này có thể hoàn trả toàn bộ.