Siêu xe Porsche Mission S xuất hiện trên đường đua Nürburgring

Một đoạn video đăng tải trên tài khoản Instagram @jb922_3rs và @porsche.gt.br cho thấy Porsche Mission S đang lăn bánh trên đường đua Nürburgring, theo sau là một chiếc xe van Mercedes-Benz với trang bị trông như máy quay gắn trên nắp ca-pô.

Theo Motor1, đây không phải buổi chạy chinh phục đường đua, mà là một buổi ghi hình quảng cáo. Mẫu siêu xe thể thao định vị cao hơn 911 với động cơ đặt giữa phát ra âm thanh trầm ấm khá ấn tượng, tuy nhiên Porsche vẫn chưa xác nhận thiết lập động cơ nào sẽ cung cấp sức mạnh cho Mission S.

Mission S được dự đoán có thể sở hữu khối động cơ 8 xy-lanh nằm ngang đối đỉnh flat-eight, nhiều khả năng kết hợp thêm công nghệ hybrid. Trong các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, âm thanh xe như thể xuất phát từ một khối động cơ 8 xy-lanh.

Porsche được cho là đã thu về khá nhiều phản hồi tích cực khi tiết lộ concept Mission S, và khách hàng đang tìm hiểu cách thức đặt mua. Tuy nhiên cho đến hiện tại, Porsche vẫn chưa có kế hoạch đưa mẫu xe này vào sản xuất trong thời gian tới.

Porsche Mission S xuất hiện trên đường đua Nürburgring. Ảnh cắt từ clip.

Mẫu siêu xe ý tưởng này được mô tả như một mô hình thể hiện tầm nhìn của hãng, chỉ nhằm hé lộ định hướng thiết kế tương lai của Porsche cũng như một nền tảng xe siêu thể thao mới.

Chiếc xe sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ những dòng xe Porsche huyền thoại như 911, 959, 917 và GT1. Ngôn ngữ thiết kế ngoại thất được gọi bằng cái tên “Floating Volumes”. Bên trong khoang lái, Mission S kết hợp giữa cụm đồng hồ analog với các màn hình kỹ thuật số đặt trong không gian nội thất tối giản, không có bất kỳ màn hình lớn nào trên bảng táp-lô.

Dù vậy, phiên bản thương mại của mẫu xe ý tưởng này nếu được triển khai có thể sẽ đi kèm hộp số sàn, nếu Porsche tìm đủ lượng khách hàng quan tâm. CEO Michael Leiters của Porsche cho biết nhu cầu khách hàng sẽ quyết định những gì hãng xe thể thao Đức phát triển trên nền tảng Mission S.

Chưa có thông tin chi tiết nào về Mission S được Porsche cung cấp. Ảnh: Porsche.

Lúc này, Porsche chưa cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về thông số kỹ thuật, hiệu năng, giá bán dự kiến hay cả thời gian ra mắt phiên bản thương mại của Mission S.

Dù vậy, concept này vẫn được xem là một thiết kế khá thành công của Porsche. Cộng đồng thực sự đang nóng lòng chờ đợi mẫu siêu xe thể thao định vị trên 911 tiến gần đến việc trở thành một mẫu xe thương mại.