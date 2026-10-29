Siêu xe Porsche Mission S có gì đặc biệt?

Trong khi ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang hướng về triển lãm Paris Motor Show 2026, Porsche đã bất ngờ tung ra mẫu xe thể thao concept hoàn toàn mới tại thành phố New York (Mỹ) - Porsche Mission S.

Mẫu concept được định vị nằm trên Porsche 911, tuy nhiên không phải là phiên bản kế nhiệm của dòng hypercar Porsche 918 Spyder. Nhiều chi tiết được lấy cảm hứng từ các mẫu xe biểu tượng của thương hiệu, đặc biệt là Porsche 550 Spyder.

Phần đầu xe của Porsche Mission S được lấy cảm hứng từ Porsche 911 GT1 với các cụm đèn trước dạng tròn, kết hợp thiết kế chắn bùn kiểu ngư lôi (torpedo) đặc trưng.

Porsche vẫn chưa công bố thông số chính thức của Mission S. Với định vị cao hơn Porsche 911, mẫu xe động cơ đặt giữa này có thể sở hữu chiều dài lớn hơn mức 4,5 m.

Một điểm nổi bật khác là bộ mâm xe: dựa trên thiết kế "hình mặt đồng hồ" mang tính biểu tượng của dòng Porsche 928, tập trung một cách có hệ thống vào việc giảm trọng lượng.

Gương chiếu hậu khí động học với chân kính đôi được lấy cảm hứng từ siêu xe Porsche Carrera GT, đồng thời tích hợp cụm camera đa nhiệm.

Phần đầu xe phẳng lấy cảm hứng từ 911 GT1, trong khi đường mui kéo dài đến cánh gió phía sau gợi nhớ đến Porsche 959, vốn là mẫu xe nhanh nhất thế giới tại thời điểm ra mắt.

Một trong những đặc điểm ấn tượng của Mission S là cơ cấu làm mát bằng cánh quạt lộ thiên tại phía sau đuôi xe, vốn được thừa hưởng từ mẫu xe đua Porsche 917.

Mẫu concept này sở hữu các phối màu ngoại thất gắn liền với di sản tốc độ của Porsche, bao gồm màu trắng, xám và đỏ.

Thay vì sử dụng hàng loạt màn hình cảm ứng cỡ lớn như nhiều thương hiệu khác, Porsche Mission S nhấn mạnh đến trải nghiệm người lái "Driver Experience".

Bảng taplo với 5 đồng hồ, kết hợp giữa công nghệ analogue và kỹ thuật số, mô phỏng thiết kế biểu tượng trên Porsche 911, đồng thời sử dụng các phím cơ, giá đỡ điện thoại thông minh MagSafe thay vì một màn hình cảm ứng cỡ lớn.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa các màu nội thất đậm chất cổ điển như trắng Firn White Metallic, đỏ Light Red Metallic, đen Black Chrome hay đen Special Black.

Mở ra một phân khúc xe thể thao hoàn toàn mới nằm trên Porsche 911, phiên bản thương mại của Porsche Mission S trong tương lai vẫn sẽ có cấu hình động cơ đặt giữa.

Tuy nhiên, chi tiết các thông số hệ thống vận hành của xe, bao gồm động cơ, hộp số, hệ truyền động... của Porsche Mission S vẫn chưa được công bố.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, mức vòng tua có thể đạt hơn 7.000 vòng/phút, tốc độ tối đa hơn 350 km/h đi kèm nhiều chế độ lái khác nhau, bao gồm Normal, On Your Own...

Phiên bản thương mại của Porsche Mission S sẽ là sự bổ sung hợp lý trong phân khúc siêu xe của thương hiệu, vốn không bị giới hạn số lượng như các dòng hypercar. Thời điểm ra mắt cũng như mức giá của mẫu xe này chưa được tiết lộ.