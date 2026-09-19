Siêu xe McLaren Artura sắp bị khai tử

Theo Auto News, McLaren đang triển khai chiến lược mở rộng sản phẩm với 2 mẫu xe chủ lực gồm mẫu SUV đầu tiên của thương hiệu và một mẫu siêu xe mới định vị dưới 750S. Trong khi đó, mẫu xe hybrid nhập môn McLaren Artura được cho là sẽ rời khỏi danh mục sản phẩm vào năm 2028.

Siêu xe McLaren Artura sẽ bị khai tử từ năm 2028

Theo một số báo cáo, việc khai tử Artura sẽ mở đường cho mẫu siêu xe mang mã P34, với giá khởi điểm khoảng 313.000 USD, cao hơn khoảng 60.000 USD so với Artura. Điều này đồng nghĩa mức giá để sở hữu một mẫu McLaren mới sẽ tăng đáng kể.

McLaren đang triển khai chiến lược mở rộng sản phẩm với 2 mẫu xe chủ lực gồm mẫu SUV đầu tiên của thương hiệu và một mẫu siêu xe mới định vị dưới 750S. Trong khi đó, McLaren Artura sẽ dừng sản xuất kể từ năm 2028.

Ra mắt nhằm thay thế 570S, Artura từng được kỳ vọng trở thành sản phẩm quan trọng giúp McLaren mở rộng thị trường siêu xe hybrid. Tuy nhiên, mẫu xe này liên tục gặp trở ngại ngay từ giai đoạn đầu. Lịch ra mắt bị trì hoãn nhiều lần, trong khi tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu vào năm 2021 tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch giao xe.

Những khó khăn về kỹ thuật cũng khiến McLaren phải tìm giải pháp tài chính để xử lý các vấn đề liên quan đến Artura. Cuối năm 2022, hãng tiết lộ đã bán dàn siêu xe trị giá hơn 120 triệu USD thuộc bộ sưu tập di sản McLaren nhằm huy động nguồn lực khắc phục các sự cố kỹ thuật của mẫu xe này.

Tương lai nào cho "đàn em" của McLaren Artura?

McLaren Artura từng cạnh tranh với Ferrari F8 Tributo và Lamborghini Huracan. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ferrari 296 GTB vào giữa năm 2021 đã nâng tiêu chuẩn hiệu suất lên một mức mới với công suất 830 mã lực. Gần đây, Lamborghini tiếp tục giới thiệu Temerario với công suất 920 mã lực, khiến thông số vận hành của Artura trở nên kém nổi bật hơn so với các đối thủ mới.

Trước đây, McLaren Artura chỉ phải đối đầu với Ferrari F8 Tributo và Lamborghini Huracan. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các mẫu siêu xe hybrid khác như Ferrari 296 GTB hay Lamborghini Temerario đã đẩy Artura vào thế khó.

Quá trình ra mắt chậm trễ cùng những vấn đề kỹ thuật đã ảnh hưởng đến sự quan tâm của khách hàng đối với Artura, và McLaren chưa thể khôi phục hoàn toàn hình ảnh của mẫu xe này trên thị trường.

Một đại lý McLaren nhận xét rằng Artura không có điểm nhấn đủ mạnh để tạo sự chú ý. Người này cho rằng công suất và mức giá của xe đều ở mức chấp nhận được, nhưng thiết kế chỉ giống một phiên bản 570S được làm mới, trong khi động cơ V8 đã được thay thế bằng hệ truyền động hybrid sử dụng động cơ V6.

Nếu P34 được đưa vào sản xuất như những thông tin hiện tại, khách hàng muốn tiếp cận dòng siêu xe McLaren sẽ phải chuẩn bị ngân sách lớn hơn so với thế hệ Artura khi mẫu siêu xe mới có giá khởi điểm khoảng 313.000 USD.

Việc Artura dự kiến kết thúc vòng đời vào năm 2028 cho thấy McLaren đang định hướng lại danh mục sản phẩm, với các mẫu xe mới có giá bán và vị trí thị trường cao hơn. Nếu P34 được đưa vào sản xuất như những thông tin hiện tại, khách hàng muốn tiếp cận dòng siêu xe McLaren sẽ phải chuẩn bị ngân sách lớn hơn so với thế hệ Artura.