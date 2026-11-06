Siêu xe Lamborghini Temerario Tettonero Capsule giới hạn 499 chiếc

Tiếp nối khái niệm bộ sưu tập Capsule từng được giới thiệu cùng Urus SE tại Milan Design Week 2026, Lamborghini Temerario Tettonero Capsule sở hữu tùy chọn 2 tông màu tương phản đến từ bộ phận thiết kế Lamborghini Centro Stile.

Siêu xe này sở hữu 5 màu sơn gồm vàng Giallo Inti, cam Arancio Xanto, xanh Blu Cepheus, xanh Verde Scandal và tím Viola Pasifae, kết hợp phần mui và các chi tiết tương phản được sơn màu đen Nero Noctis tại nắp capo và cản trước.

Nội thất của Lamborghini Temerario Tettonero Capsule nổi bật với tông màu đen Nero Ade, kết hợp với các đường chỉ tương phản màu xám Grigio Octans, các đường chỉ họa tiết lục giác Q-citura tại tựa lưng đồng màu với ngoại thất.

Ngoài ra, những chi tiết đặc trưng khác của mẫu siêu xe phiên bản đặc biệt này gồm logo Lamborghini thêu trên mỗi tựa đầu, dòng chữ "Tettonero" trên các tấm tapi cửa...

Đặc biệt, hình ảnh phác thảo phần đuôi của siêu xe này được thêu với 2 màu tương phản, đúng với tên gọi "Tettonero" (nóc đen) của phiên bản đặc biệt này.

Tương tự những sản phẩm được chế tạo giới hạn khác của Lamborghini, tấm huy hiệu thể hiện số lượng sản xuất "1 di 499" bằng sợi carbon được đặt ngay góc chữ A của xe.

Lamborghini Temerario Tettonero Capsule được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 800 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Kết hợp với 3 động cơ điện, công suất tối đa của xe đạt 920 mã lực.

Siêu xe này vẫn có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây, tốc độ tối đa 343 km/h. Với cơ cấu hybrid, người lái có thể lựa chọn giữa 13 tổ hợp vận hành khác nhau.

Với số lượng giới hạn chỉ 499 chiếc, mức giá của Lamborghini Temerario Tettonero Capsule sẽ cao hơn nhiều so với con số 383.000 USD của Temerario tại thị trường Mỹ. Giá khởi điểm của siêu xe này tại Việt Nam vào khoảng 19,6 tỷ đồng.