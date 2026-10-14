Siêu xe Ferrari bị xước gương, nứt cửa nhưng chủ xe 'trắng tay' khi đòi bồi thường chỉ vì lý do này

Tòa án Singapore ngày 9/10 xét xử vụ kiện của ông Felix Tan, chủ chiếc Ferrari 488 GTB bị hư hỏng trong một bãi đỗ xe. Thay vì khởi kiện trực tiếp tài xế Niall Farley, ông Tan yêu cầu công ty nơi người này làm việc chịu trách nhiệm.

Vụ kiện được nộp tại tòa sơ thẩm, nơi giới hạn giá trị tranh chấp dân sự tối đa là 60.000 SGD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Số tiền bồi thường cụ thể mà chủ xe yêu cầu không được công bố.

Tối 8/8, ông Tan đỗ chiếc Ferrari tại tầng hầm. Khi trở lại vào sáng hôm sau, ông phát hiện một chiếc bán tải nằm sát bên phải siêu xe. Phần ốp gương chiếu hậu bên phải bị trầy xước, còn cánh cửa cùng phía xuất hiện vết nứt.

Một chiếc Ferrari 488 GTB. Ảnh: Cars&Bids

Camera hành trình của Ferrari ghi lại cảnh gần nửa đêm, Farley lái xe bán tải đi qua rồi lùi vào ô ngay cạnh siêu xe dù hầm đỗ gần như trống. Video không ghi trực tiếp khoảnh khắc hai xe tiếp xúc nhưng thu được một tiếng “cạch”.

Một trong bốn người ngồi trên xe bán tải quay nhìn chiếc Ferrari khi phần đuôi xe có khả năng ngang với gương siêu xe. Sau đó, cả nhóm xuống xe, một số người hướng điện thoại về hai phương tiện như đang chụp ảnh. Tiếng cười của họ cũng được camera ghi lại.

Từ các tình tiết này, tòa xác định Farley cố tình đỗ sát Ferrari như một trò đùa và hành vi của anh đã gây ra hư hỏng.

Tuy nhiên, vấn đề chính là Công ty Sarens JWS có phải chịu trách nhiệm thay nhân viên hay không. Doanh nghiệp thừa nhận Farley được phép sử dụng xe bán tải phục vụ công việc, nhưng cho biết sự việc xảy ra ngoài giờ làm.

Theo công ty, Farley sử dụng phương tiện sau giờ làm cho mục đích cá nhân, trái với chính sách và không được phê duyệt. Thẩm phán nhận định việc nhân viên được phép sử dụng xe công ty không có nghĩa doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi vi phạm dân sự của người đó.

Ông Tan không chứng minh được việc gây hư hỏng có liên quan đến công việc của Farley. Email xin lỗi mà đại diện Sarens JWS gửi trước đó cũng chỉ thể hiện sự lấy làm tiếc về hành vi thiếu suy nghĩ của nhân viên, không phải sự thừa nhận trách nhiệm pháp lý.

Tòa bác yêu cầu buộc Sarens JWS bồi thường. Tuy nhiên, theo luật Singapore, ông Tan vẫn có quyền khởi kiện trực tiếp tài xế Farley.