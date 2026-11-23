Trong đó, Ferrari 296 Challenge Stradale được phát triển như một mẫu xe có thể lưu thông trên đường phố nhưng mang đậm tinh thần xe đua với giá khởi điểm 307.000 USD (tương đương 7,921 tỷ đồng). Trong khi đó, Ferrari 296 Challenge Evo là phiên bản nâng cấp dành cho đường đua, dự kiến chính thức tham gia mùa giải 2027.

Ferrari 296 Challenge Stradale và Ferrari 296 Challenge Stradale Evo.

Cả hai mẫu xe mới sẽ có màn ra mắt tại sự kiện Ferrari Finali Mondiali 2026, diễn ra tại trường đua Circuit de Barcelona-Catalunya ở Montmelo, Tây Ban Nha. Đây là sự kiện khép lại chuỗi hoạt động đua xe thường niên của Ferrari, quy tụ các giải đấu thuộc hệ thống Ferrari Challenge, những màn trình diễn xe đua chuyên biệt cùng nhiều hoạt động bên lề không mang tính cạnh tranh. Việc giới thiệu đồng thời 296 Challenge Stradale và 296 Challenge Evo tại sự kiện này cũng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa chương trình phát triển xe đua và các sản phẩm thương mại của thương hiệu Italy.

Ferrari 296 Challenge Stradale được xem là một trong những mẫu xe sản xuất hàng loạt có mối liên hệ gần gũi nhất với xe đua của hãng. Thiết kế ngoại thất tập trung vào hiệu quả khí động học, với các bề mặt thân xe được tinh giản, hạn chế những chi tiết trang trí không cần thiết nhằm tạo diện mạo gọn gàng và giảm cảm giác cồng kềnh.

Mẫu xe vẫn kế thừa nhiều yếu tố tạo hình từ những chiếc Ferrari thi đấu trên đường đua, qua đó hình thành cá tính riêng so với các dòng Berlinetta thương mại hiện có. Dù chia sẻ nhiều đường nét với 296 Challenge Evo, phiên bản Stradale vẫn được điều chỉnh để đáp ứng những yêu cầu về an toàn, chứng nhận lưu thông và tính thực tiễn khi sử dụng trên đường phố.

Khả năng khí động học là một trong những điểm nhấn quan trọng của Ferrari 296 Challenge Stradale. Xe sử dụng hệ thống khí động học đồng bộ, bao gồm cánh gió sau cố định, bộ khuếch tán, các chi tiết dẫn hướng luồng không khí, kênh van, bộ tạo xoáy và phần gầm xe được bao kín hoàn toàn. Nhờ cấu hình này, 296 Challenge Stradale tạo ra lực ép xuống mặt đường lên tới 617 kg khi di chuyển ở tốc độ 250 km/h, tăng 72% so với Ferrari 296 GTB. Lực ép xuống lớn hơn giúp xe cải thiện độ bám đường, tăng sự ổn định và hỗ trợ người lái kiểm soát phương tiện ở tốc độ cao.

Trong khi đó, Ferrari 296 Challenge Evo được phát triển chuyên biệt cho môi trường đường đua với những nâng cấp sâu hơn về khí động học. So với 296 Challenge tiền nhiệm, mẫu xe mới có lực ép xuống tối đa tăng 12%, tương đương bổ sung khoảng 100 kg lực ép ở tốc độ 250 km/h. Đáng chú ý, Ferrari còn lần đầu giới thiệu chế độ giảm lực cản không khí, giúp lực cản tối thiểu giảm 4%. Khoảng chênh lệch tải trọng khí động học giữa chế độ tạo lực ép xuống cao và chế độ giảm lực cản cũng được mở rộng hơn gấp đôi, cho phép xe thích ứng linh hoạt hơn với từng kiểu đường đua và điều kiện vận hành.

Những thay đổi trên Ferrari 296 Challenge Evo còn bao gồm phạm vi điều chỉnh cánh gió sau rộng hơn, bộ kit giảm lực cản, bộ khuếch tán phía sau được thiết kế lại, gương chiếu hậu mới cùng nhiều chi tiết bằng sợi carbon. Phần đuôi xe có thể được nâng cao tối đa 10 mm so với mặt đất, qua đó tạo thêm khoảng 30 kg lực ép xuống ở tốc độ 250 km/h. Những cải tiến này hướng đến việc tối ưu hiệu suất tổng thể, đặc biệt trong các tình huống cần thay đổi cấu hình khí động học để phù hợp với đặc điểm từng trường đua.

Bên cạnh khí động học, Ferrari cũng tập trung nâng cấp hệ thống kiểm soát phanh và khả năng vận hành. Phiên bản 296 Challenge Stradale được trang bị bộ điều khiển ABS Evo, hoạt động trong mọi điều kiện lái và tất cả chế độ Manettino. Hệ thống sử dụng các chiến lược điều khiển và hiệu chỉnh chuyên biệt, kết hợp với bộ lốp Pirelli P Zero R hoặc P Zero Trofeo RS nhằm tối ưu độ bám và hiệu quả phanh.

Đối với 296 Challenge Evo, Ferrari tiếp tục tinh chỉnh các chiến lược kiểm soát lực kéo và vi sai điện tử, qua đó cải thiện độ ổn định khi phanh, khả năng thoát cua và sự linh hoạt khi vào cua ở tốc độ cao. Đường cong phản hồi bàn đạp phanh cũng được thiết kế lại, giúp người lái kiểm soát chính xác hơn lực phanh ở cùng mức giảm tốc, đồng thời thay đổi hành trình và lực đạp bàn đạp.

Cả Ferrari 296 Challenge Stradale và 296 Challenge Evo đều sử dụng động cơ V6 tăng áp kép, góc chữ V 120 độ, dung tích 2.992 cc, có nguồn gốc từ Ferrari 296 Speciale. Khác với cấu hình hybrid trên một số mẫu xe thuộc dòng 296 thương mại, hai phiên bản mới sử dụng hoàn toàn động cơ đốt trong chạy xăng, không có mô-tơ điện hỗ trợ. Ferrari cho biết việc loại bỏ hệ thống truyền động hybrid giúp giảm trọng lượng và độ phức tạp cơ khí, đồng thời mang lại phản hồi trực tiếp hơn giữa chân ga, động cơ và bánh sau.

Trên Ferrari 296 Challenge Stradale, động cơ V6 tăng áp kép sản sinh công suất tối đa 679 mã lực tại 8.000 vòng/phút, kết hợp hộp số ly hợp kép F1 8 cấp. Trong khi đó, Ferrari 296 Challenge Evo đạt công suất 710 mã lực tại 7.500 vòng/phút và sử dụng hộp số F1 7 cấp. Sự khác biệt về cấu hình truyền động phản ánh định hướng riêng của hai mẫu xe: Stradale cân bằng giữa hiệu suất đường đua và khả năng sử dụng trên đường phố, còn Evo tập trung tối đa vào thành tích vận hành trong môi trường thi đấu.

Về trọng lượng, Ferrari 296 Challenge Stradale có trọng lượng khô 1.330 kg, nhẹ hơn 140 kg so với Ferrari 296 GTB. Ferrari 296 Challenge Evo cũng được công bố có trọng lượng tổng thể tương đương, dù sở hữu công suất cao hơn và nhiều nâng cấp khí động học dành cho đường đua.

- Video giới thiệu Ferrari 296 Challenge Stradale và Ferrari 296 Challenge Stradale Evo. Nguồn: Ferrari.