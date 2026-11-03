Siêu xe điện YangWang U9 biến dạng sau tai nạn

Theo Car News China, mẫu siêu xe trị giá 3 triệu USD YangWang U9 Xtreme của BYD vừa gặp một tai nạn tại Trung Quốc, nhiều khả năng trong lúc thực hiện lượt chạy thử nghiệm để chinh phục tốc độ tối đa 500 km/h. Trục sau của chiếc xe điện mạnh gần 3.000 mã lực bị văng ra hoàn toàn, tuy nhiên tài xế vẫn không bị thương.

Yangwang U9 Xtreme là mẫu xe thể thao 4 motor điện phát triển trên kiến trúc điện silicon carbide 1.200 V. Tổng công suất đầu ra tối đa của xe đạt 2.220 kW, mang lại tỷ lệ công suất/trọng lượng vào khoảng 895 kW/tấn, tương đương khoảng 1.200 mã lực/tấn.

YangWang U9 Xtreme sử dụng bộ pin dung lượng 80 kWh với hệ số xả 30C. Mẫu xe này trước đó cũng được xác nhận là xe thương mại nhanh nhất thế giới khi đạt tốc độ tối đa 496,22 km/h tại đường thử Automotive Testing Papenburg (Đức).

Gần đây, BYD xác nhận Yangwang U9 Xtreme sẽ nỗ lực phá vỡ cột mốc tốc độ 500 km/h tại UAE ngay trong tháng 11. Thông tin này lần đầu tiên được tiết lộ bởi Phó chủ tịch BYD Stella Li. Sau đó, đến lượt Tổng giám đốc Bộ phận Kinh doanh Yangwang Hu Xiaoqing thêm lần nữa xác nhận kế hoạch này.

Quay trở lại vụ tai nạn, đoạn video và hình ảnh lan truyền ở Trung Quốc cho thấy vụ việc diễn ra khi chiếc Yangwang U9 Xtreme đang trong lượt chạy trên đường thử khép kín. Chiếc xe bị mất lái ở tốc độ cao trước khi đâm vào rào chắn, khiến toàn bộ trục sau bị văng ra ngoài.

Chuyên trang Car News China cho rằng sự cố dường như xảy ra trong lúc hãng xe đang thử nghiệm để đạt tốc độ tối đa khoảng 500 km/h. Dù thân xe bị hư hỏng nặng, tài xế vẫn an toàn không bị thương. Theo các báo cáo, người này còn tự mình bước ra khỏi xe.

Sự cố nói trên cho thấy độ phức tạp của kỷ lục mà BYD đang hướng tới. YangWang U9 Xtreme hiện sử dụng bộ mâm 20 inch 5 chấu kép kết hợp với lốp bán nhẵn GitiSport e·Gtr2 Pro. Xe cũng được trang bị gói khí động học đặc biệt với cánh gió lớn phía sau.