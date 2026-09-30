Siêu xe điện độc nhất vô nhị giá gần 40 tỷ đồng của rapper 50 Cent

Rapper nổi tiếng 50 Cent, tên thật là Curtis James Jackson III, đã đầu tư hơn 1 triệu USD để chế tạo một trong những chiếc xe độc đáo nhất từng xuất hiện trên đường phố.

Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho xe hơi, 50 Cent được cho là đã sở hữu nhiều mẫu xe sang trọng như Bugatti Chiron, Maserati MC12 và Bentley Mulsanne.

Trong bộ sưu tập của mình, chiếc xe mang tên “White Lightning” nổi bật như một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất.

Các rapper thường nổi tiếng với sở thích sưu tầm những món đồ xa xỉ và 50 Cent không phải là ngoại lệ. Sau khi xây dựng thành công thương hiệu cá nhân, anh đã mở rộng khối tài sản của mình thông qua một thương hiệu nước vitamin, cho phép anh có thể lái một chiếc xe khác nhau mỗi ngày trong tuần.

Tuy nhiên, 50 Cent dường như vẫn chưa hài lòng với bộ sưu tập hiện tại. Anh quyết định đầu tư vào một chiếc “ô tô phản lực”, một khoản chi tiêu không hề nhỏ.

Vài năm trước, anh đã chi khoảng 1,5 triệu USD (khoảng 38,95 tỷ đồng) cho một chiếc xe kiểu F1 được chế tạo riêng bởi Parker Brothers Concepts, một công ty nổi tiếng với việc thiết kế xe cho các bộ phim.

Chiếc xe “White Lightning” được chế tạo mới hoàn toàn, với hệ thống truyền động điện mạnh mẽ 400 mã lực và dựa trên chủ để hàng không.

Vô lăng được lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu phản lực. Ngoài ra, chiếc xe còn được trang bị bộ la-zăng Asanti và một màn hình cảm ứng lớn được lắp đặt bên trong vô cùng hiện đại.

Mặc dù có thiết kế độc đáo, chiếc xe này cuối cùng đã trở thành một quyết định không mấy sáng suốt của 50 Cent. Nam rapper đã bán chiếc xe với giá chỉ bằng một phần mười số tiền đã bỏ ra để chế tạo.

Dù đây có thể coi là một sai lầm tốn kém, 50 Cent có lẽ không quá bận tâm đến khoản lỗ này, bởi anh đã kiếm được rất nhiều tiền trong sự nghiệp.

Thực tế, xe điện thường không giữ giá tốt, và có lẽ “White Lightning” sẽ mãi là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình của nam rapper.