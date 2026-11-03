Siêu xe điện 3 triệu USD của BYD bị đâm nát tại Trung Quốc

Chiếc siêu xe điện Yangwang U9 Xtreme của BYD đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng tại một đường thử kín ở Trung Quốc khi đang thử đạt tốc độ gần 500 km/h, khiến trục sau bị bật rời hoàn toàn nhưng tài xế vẫn an toàn.

The Yangwang U9 Xtreme after the crash in China. Ảnh: CarNewsChina

Yangwang U9 Xtreme là mẫu siêu xe điện có giá khoảng 3 triệu USD, sở hữu hệ thống bốn mô-tơ điện với tổng công suất cực đại lên đến 2.220 kW, tương đương 2.977 mã lực. Xe được phát triển trên nền tảng silicon carbide 1.200 V và trang bị pin dung lượng 80 kWh với công nghệ xả 30C.

Trước đó, mẫu xe này từng thiết lập kỷ lục là chiếc xe sản xuất nhanh nhất thế giới khi đạt vận tốc tối đa 496,22 km/h tại trung tâm thử nghiệm ô tô Automotive Testing Papenburg ở Đức.

Mới đây, BYD xác nhận Yangwang U9 Xtreme sẽ thử thách mốc tốc độ 500 km/h tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào tháng 11. Thông tin này được Phó Chủ tịch BYD Stella Li và Giám đốc bán hàng Yangwang Hu Xiaoqing xác nhận.

Ngày 2/11, các hình ảnh và video được công bố tại Trung Quốc cho thấy chiếc U9 Xtreme đã mất lái khi chạy tốc độ cao trên đường thử kín, lao vào rào chắn khiến trục sau bị tách rời hoàn toàn. Dù thân xe hư hỏng nặng, tài xế vẫn không bị thương và tự thoát ra ngoài.

Sự cố này cho thấy những thách thức kỹ thuật và rủi ro lớn trong việc chinh phục giới hạn tốc độ cao của xe điện. Yangwang U9 Xtreme sử dụng bộ vành 20 inch năm chấu kép kết hợp lốp bán trơn GitiSport e·Gtr2 Pro cùng bộ kit khí động học đặc biệt với cánh gió lớn phía sau.

Dù tai nạn xảy ra, dự kiến chiếc xe vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực thử nghiệm để vượt qua mốc 500 km/h tại UAE trong thời gian tới, thể hiện tham vọng của BYD trong lĩnh vực siêu xe điện hiệu năng cao.