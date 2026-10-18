Siêu xe đầu bảng mới của Porsche lộ diện

Porsche chưa công bố thông tin cụ thể về hệ truyền động của Mission S. Tuy nhiên, mẫu concept được phát triển dựa trên cảm hứng từ những mẫu xe đường phố và xe đua mang tính biểu tượng của thương hiệu.

Thiết kế động cơ đặt giữa mang lại tỷ lệ thân xe thể thao đặc trưng. Một đường nét liền mạch kết nối cụm đèn trước và sau, tạo sự thống nhất cho tổng thể thiết kế. Cánh gió sau chủ động nằm phía trên khu vực khoang động cơ, được tích hợp hài hòa vào thân xe.

Khu vực khoang động cơ có các chi tiết làm mát dạng quạt, lấy cảm hứng từ mẫu xe đua huyền thoại Porsche 917. Bộ mâm trọng lượng nhẹ gợi nhớ đến Porsche 928.

Khoang nội thất của Mission S cũng được thiết kế khác biệt. Thay vì bố trí nhiều màn hình trên bảng táp-lô, Porsche lựa chọn phong cách tối giản, tập trung trải nghiệm vào người lái.

Không gian cabin lấy cảm hứng từ những mẫu xe thể thao đời đầu như Porsche 550 Spyder và 356. Hai đường kẻ chạy ngang bảng táp-lô, kéo dài sang hai bên cửa, tạo cảm giác không gian bao quanh người lái.

Phía sau vô-lăng là năm đồng hồ analog tròn, trong đó đồng hồ vòng tua động cơ được đặt ở vị trí trung tâm. Các màn hình kỹ thuật số vẫn hiện diện nhưng được bố trí phía sau cụm đồng hồ truyền thống, tạo hiệu ứng chiều sâu ba chiều. Theo video giới thiệu của Porsche, vị trí hiển thị của các đồng hồ cũng có thể thay đổi tùy chế độ lái được lựa chọn.

Các nút bấm và công tắc vật lý tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khoang lái, bên cạnh hệ thống điều khiển dạng đẩy-kéo mới dành cho những chức năng tiện nghi và vận hành. Đồng hồ Sport Chrono đặc trưng của Porsche cũng được thiết kế lại, kết hợp giữa yếu tố analog và kỹ thuật số.

Đáng chú ý, Mission S không có màn hình cảm ứng trung tâm riêng biệt hay màn hình dành cho hành khách. Thay vào đó, xe được trang bị giá đỡ điện thoại thông minh có thể thu gọn, tích hợp công nghệ Apple MagSafe. Người lái có thể sử dụng điện thoại cá nhân để xem bản đồ và các thông tin cần thiết.

Tông màu trắng, xám và đỏ trong cabin cũng gợi nhắc di sản đua xe của Porsche. Những vật liệu và bề mặt hoàn thiện được phát triển riêng nhằm tăng sự liên kết giữa thiết kế nội thất với lịch sử motorsport của thương hiệu.

Mission S là bước đi đầu tiên trong chiến lược phát triển rộng hơn mang tên “Sportwagenschmiede '35” của Porsche. Giám đốc thiết kế của Porsche cho biết mẫu concept thể hiện định hướng tạo hình mà hãng dự kiến áp dụng trên các mẫu xe thương mại trong tương lai.

Hiện Porsche chưa công bố thông số kỹ thuật, công suất, hiệu suất vận hành, giá bán hay thời điểm sản xuất Mission S.

Hãng cũng chưa xác nhận những mẫu xe cụ thể có thể được phát triển từ nền tảng động cơ đặt giữa mới. Tuy nhiên, Porsche cho biết loạt xe thuộc định hướng mới sẽ không sử dụng hệ truyền động thuần điện.

Dù mới dừng ở mức concept, Mission S phần nào cho thấy tham vọng của Porsche đối với phân khúc cao hơn 911. Hãng xe Đức trước đó xác nhận đang nghiên cứu một dòng xe thể thao hiệu suất cao mới, dự kiến xếp cao nhất trong danh mục sản phẩm.