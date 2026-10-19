Siêu xe Bugatti Chiron rụng bánh trên đường, chi phí sửa chữa đắt đỏ

Với số lượng sản xuất giới hạn và chi phí phụ tùng đắt đỏ, việc khôi phục chiếc xe có thể trở thành bài toán tốn kém đối với chủ nhân.

Theo Carscoops, vụ tai nạn xảy ra tại Miami hồi đầu tuần và hình ảnh chiếc Bugatti Chiron màu đen sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Đoạn video cho thấy siêu xe nằm sát lề đường, phần đuôi tựa vào vỉa hè sau khi gặp sự cố.

Xem video:

Dựa trên những hình ảnh được công bố, người lái dường như đã mất kiểm soát phương tiện khi di chuyển trên mặt đường trơn ướt. Chiếc xe có dấu hiệu trượt hoặc xoay ngang trước khi dừng lại gần một cây lớn.

Hiện chưa có thông tin xác nhận chính xác nguyên nhân cũng như diễn biến đầy đủ của vụ tai nạn. Mức độ thiệt hại tổng thể cũng chưa được công bố chính thức.

Tuy nhiên, những hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần dưới cản trước và bộ chia gió phía trước bị nứt, vỡ. Đây mới chỉ là những hư hỏng có thể nhận diện rõ ở phần thân vỏ.

Đáng chú ý hơn, bánh sau bên phía hành khách dường như đã lệch khỏi vị trí thông thường, làm dấy lên khả năng hệ thống treo bị hư hại đáng kể. Khu vực gầm xe cũng có thể đã chịu lực va đập mạnh, trong khi một bánh trước xuất hiện dấu hiệu hư hỏng.

Những tổn thất này có thể khiến chi phí sửa chữa tăng cao, đặc biệt với một mẫu siêu xe sử dụng nhiều linh kiện chuyên biệt như Bugatti Chiron.

Bugatti Chiron là một trong những mẫu siêu xe nổi bật của thương hiệu Pháp, với tổng sản lượng giới hạn 500 chiếc. Những chiếc xe thuộc dòng này thường được chủ nhân bảo quản kỹ lưỡng, khiến các vụ tai nạn gây hư hỏng lớn càng trở thành vấn đề đáng chú ý.

Bugatti Chiron là một trong những mẫu siêu xe nổi bật của thương hiệu Pháp

Việc sửa chữa Chiron cũng không đơn giản như đối với những mẫu xe phổ thông. Các bộ phận chuyên dụng, quy trình kỹ thuật phức tạp và yêu cầu về tiêu chuẩn sửa chữa của hãng có thể khiến hóa đơn khắc phục hư hỏng tăng đáng kể.

Theo Carscoops, Bugatti không khuyến khích chủ xe tự sửa chữa và việc mua các phụ tùng cần thiết có thể gặp nhiều hạn chế. Do đó, phương án phù hợp đối với chiếc Chiron gặp nạn tại Miami có thể là thông qua công ty bảo hiểm, nếu xe có bảo hiểm, rồi đưa phương tiện đến một trung tâm sửa chữa được Bugatti chứng nhận.

Trong khi chưa có thông tin về quyết định của chủ xe, Mat Armstrong đã bày tỏ sự quan tâm đến chiếc Chiron trên bài đăng Instagram liên quan đến vụ tai nạn. YouTuber này viết rằng anh đã chuẩn bị sẵn tiền mặt, hàm ý sẵn sàng mua lại chiếc siêu xe nếu có cơ hội.

Hiện chưa rõ chiếc Bugatti Chiron sẽ được sửa chữa hay chuyển nhượng sau tai nạn. Dù vậy, với những dấu hiệu hư hỏng ở cả phần thân vỏ và hệ thống bánh xe, quá trình khôi phục mẫu siêu xe giới hạn này nhiều khả năng sẽ đòi hỏi chi phí và công sức đáng kể.

Theo Carscoops