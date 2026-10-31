Siêu xe Bugatti Chiron gần 3 triệu USD bị trộm, chủ xe lái Porsche 911 truy đuổi

Mate Rimac, nhà sáng lập Rimac Group, CEO Bugatti Rimac, phát hiện chiếc Chiron của mình biến mất ngày 28/10 tại khu phức hợp Rimac ở Sveta Nedelja, Croatia, cách thủ đô Zagreb khoảng 16 km về phía tây. Theo AutoBuzz, một nhân viên đã báo có người lạ lái chiếc xe rời khỏi khuôn viên công ty. Rimac lập tức liên hệ cảnh sát, sử dụng hệ thống dữ liệu từ xa trên xe để xác định hướng di chuyển rồi lái chiếc Porsche 911, một siêu xe khác, đuổi theo.

Mate Rimac bên cạnh chiếc siêu xe Bugatti Chiron

Thông tin về hành trình chiếc Chiron được Rimac cập nhật cho cảnh sát qua một nhóm trò chuyện. Chiếc xe đi về phía Slovenia trước khi lực lượng chức năng Áo xác định vị trí và bắt giữ nghi phạm. Rimac cho biết người này là một người đàn ông Croatia ngoài 30 tuổi, từng đến công ty tìm việc và lấy xe sau khi nhìn thấy chìa khóa để bên trong.

Hình ảnh cắt từ camera cho thấy tên trộm đã tiếp cận chiếc xe và lái đi.

Chiếc Chiron có giá cơ sở khoảng 2,7 triệu USD chưa bao gồm thuế và các khoản phí. Giá cuối cùng tùy thuộc thị trường và cấu hình của xe, hiện chưa có thông tin công khai về giá mua thực tế của chiếc Chiron bị đánh cắp. Xe bị hư hỏng nhẹ trong vụ việc nhưng có thể sửa chữa. Việc này quá đơn giản đối với ông chủ một liên doanh với chính hãng xe Bugatti.

Chiếc Chiron bị lấy trộm là xe cá nhân của Mate Rimac, không phải xe bị đánh cắp từ dây chuyền sản xuất Bugatti. Rimac Group là công ty do Mate Rimac sáng lập, hiện nắm 55% liên doanh Bugatti Rimac – doanh nghiệp quản lý hai thương hiệu Bugatti và Rimac. Theo thông cáo của Rimac Newsroom ngày 9/9/2026, Porsche đã hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Bugatti Rimac và Rimac Group cho liên danh do HOF Capital dẫn đầu; Rimac Group tiếp tục là cổ đông chi phối Bugatti Rimac.

Những vụ siêu xe bị đánh cắp

Vụ Chiron được giải quyết nhanh nhờ dữ liệu định vị trên xe và sự phối hợp giữa chủ xe với cảnh sát. Nhưng không phải chiếc xe sang nào bị đánh cắp cũng được tìm thấy trong vài giờ. Một chiếc Ferrari F512M của tay đua Công thức 1 Gerhard Berger phải mất gần 29 năm mới được cảnh sát Anh thu hồi.

Chiếc Ferrari màu đỏ bị đánh cắp cùng một xe thể thao khác khi Berger tham dự chặng đua San Marino Grand Prix tại Imola, Italy, tháng 4/1995. Theo thông tin do Cảnh sát Thủ đô London công bố và được ITV News dẫn lại ngày 4/3/2024, hãng Ferrari báo cho cảnh sát Anh vào tháng 1/2024 sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm tra chiếc xe được một nhà môi giới tại Anh rao bán cho khách hàng Mỹ.

Điều tra viên xác định chiếc Ferrari được đưa sang Nhật Bản không lâu sau khi bị trộm, rồi chuyển về Anh vào cuối năm 2023. Cảnh sát thu giữ xe trước khi nó tiếp tục được xuất khẩu. Sĩ quan Mike Pilbeam, người phụ trách điều tra, cho biết lực lượng chức năng chỉ mất bốn ngày kể từ khi nhận thông tin để lần ra chiếc xe, nhờ phối hợp với Cơ quan Tội phạm quốc gia Anh (NCA), Ferrari và các đại lý ô tô quốc tế. Tại thời điểm công bố, chưa có nghi phạm nào bị bắt; chiếc xe còn lại bị lấy trộm cùng thời điểm vẫn chưa được tìm thấy.

Một vụ việc khác cho thấy xe sang bị chiếm đoạt có thể được đưa qua nhiều quốc gia bằng cách lợi dụng các giao dịch thương mại và thủ tục xuất nhập khẩu. Theo Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI), trong giai đoạn 2016–2017, một nhóm người Thái Lan và nước ngoài đã lấy 35 ô tô từ các doanh nghiệp tại Anh thông qua hợp đồng thuê mua. Nhóm này khai báo sai với cơ quan thuế và hải quan Anh rằng các xe đã qua sử dụng là xe mới, sau đó xuất từ sân bay Heathrow đến Singapore rồi đưa vào Thái Lan.

DSI cho biết số xe gồm 13 thương hiệu, trong đó có Porsche, Lamborghini và Range Rover, với tổng giá trị gần 3 triệu bảng Anh theo định giá của cơ quan này. Nhà chức trách Thái Lan đã thu giữ 30 xe trong chiến dịch khám xét tại Bangkok năm 2017. Ngày 19/7/2024, DSI tổ chức bàn giao số xe này cho phía Anh để trả lại chủ sở hữu; năm chiếc còn lại khi đó vẫn đang được tìm kiếm.

Trong khi đó, Cơ quan Tình báo tội phạm phương tiện quốc gia Anh (NaVCIS) đưa ra mức định giá khác: 35 xe có tổng giá trị khoảng 6,5 triệu bảng. Theo Sky News, sau cuộc điều tra kéo dài 8 năm với sự phối hợp của cảnh sát Anh, NCA và cơ quan chức năng Thái Lan, 30 chiếc xe đã được đưa trở lại Anh vào cuối tháng 10/2024. Cả DSI và NaVCIS đều xác nhận 13 người liên quan vụ việc đã bị truy tố hoặc buộc tội.

Đằng sau những vụ mất siêu xe là các đường dây xuyên quốc gia

Những vụ việc trên cho thấy việc tìm lại một chiếc xe không chỉ phụ thuộc vào thiết bị định vị hay số khung, số máy. Khi xe bị đưa qua biên giới, thay đổi giấy tờ, biển số hoặc nhận dạng phương tiện, quá trình xác minh thường cần sự phối hợp giữa nhà sản xuất, đại lý, cảnh sát và cơ quan điều tra ở nhiều quốc gia.

Chiến dịch Palma do cảnh sát Italy phối hợp với lực lượng chức năng Tây Ban Nha và Bỉ triển khai tháng 10/2025 là một ví dụ về quy mô của các đường dây trộm xe sang. Theo thông cáo của Eurojust ngày 7/10/2025, nhóm tội phạm bị điều tra có liên quan đến hơn 100 vụ trộm xe giá trị cao tại Italy, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan và một số nước châu Âu khác. Eurojust ước tính tổng giá trị số xe ít nhất 3 triệu euro.

Nhóm này chủ yếu gồm các nghi phạm người Moldova, nhắm vào xe sang tại những sự kiện đông người hoặc khu vực có chủ xe thường lui tới. Eurojust cho biết các đối tượng sử dụng thiết bị chuyên dụng để mở khóa, vô hiệu hóa báo động và hệ thống GPS, thậm chí tháo bộ phận nhận dạng bảo mật để ngăn xe tiếp tục bị theo dõi. Sau khi lấy trộm, chúng làm giả giấy tờ sở hữu và biển số trước khi đưa xe đi tiêu thụ.

Thông cáo của lực lượng Carabinieri Italy cùng ngày cung cấp thêm chi tiết về đường đi của phương tiện: xe bị lấy tại Italy và Tây Ban Nha, sau đó được đưa đến Bỉ để thay số khung, sử dụng biển số giả rồi chuyển bằng container từ cảng Antwerp đến Dubai. Các mẫu xe bị nhắm đến chủ yếu là Range Rover, Lexus và Toyota. Carabinieri cho biết cuộc điều tra xác định hơn 100 xe bị đánh cắp, với giá trị ước tính trên 10 triệu euro – mức cao hơn rất nhiều con số 3 triệu euro mà Eurojust công bố.

Chiến dịch Palma dẫn đến việc bắt giữ 9 người. Carabinieri cho biết tổng cộng 24 người bị điều tra, trong đó 14 người bị áp dụng biện pháp hạn chế tự do. Cơ quan này cũng thu giữ thiết bị điện tử phục vụ việc phá khóa, tiền mặt và lượng tiền mã hóa USDT trị giá khoảng 146.000 euro có liên quan đến một nghi phạm.

Từ chiếc Chiron được tìm lại nhờ dữ liệu trên xe, Ferrari được phát hiện qua quá trình kiểm tra trước giao dịch, đến hàng chục xe bị đưa khỏi Anh và các đường dây hoạt động trên nhiều nước châu Âu, phương thức thu hồi rất khác nhau. Điểm chung là thông tin về nguồn gốc phương tiện phải được đối chiếu qua nhiều đầu mối, còn việc ngăn xe tiếp tục lưu thông hoặc xuất khẩu phụ thuộc đáng kể vào khả năng phối hợp giữa các cơ quan ở những quốc gia liên quan.