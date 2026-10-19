'Siêu xe bay' Tesla Roadster nhận đặt cọc nhưng không phải có tiền là mua được

Theo trang AutolifeThailand, khách hàng tại Thái Lan cần trả 178.000 baht (khoảng 137,8 triệu đồng) để giữ chỗ mua Tesla Roadster. Tuy nhiên, theo thông tin từ hãng xe của tỷ phú Elon Musk, không phải khách hàng nào cũng có thể tiếp cận đầy đủ 3 phiên bản của mẫu xe này.

Theo đó, Tesla Thái Lan chỉ nhận đặt mua thông thường đối với Roadster Performance và Thrust. Sau 10 ngày, người mua phải thanh toán thêm khoản tiền từ 1.776.000-8.695.000 baht (tương đương 1,23-6,73 tỷ đồng) tuỳ phiên bản. Với phiên bản Rocket cao cấp nhất, khách hàng phải nhận được lời mời trực tiếp từ Tesla mới có thể cân nhắc đặt mua.

Một điểm đáng chú ý khác là Tesla Roadster tại Thái Lan chỉ có cấu hình vô lăng bên trái, khác với cách bố trí tay lái nghịch phổ biến tại thị trường này. Đây có thể là một điều thuận lợi cho các thị trường sử dụng tay lái thuận tại Đông Nam Á như Việt Nam hay Philippines.

Tesla Roadster bắt đầu nhận đặt cọc tại Đông Nam Á. Ảnh: AutolifeThailand

Theo Carscoops, bản tiêu chuẩn Roadster Performance là phiên bản hướng đến nhu cầu sử dụng trên đường phố. Xe có cấu hình 2 chỗ ngồi, trang bị hệ thống khí động học chủ động và hệ thống hút gió đa chế độ. Những công nghệ này được giới thiệu có tác dụng tăng lực ép xuống mặt đường, cải thiện độ bám khi vận hành.

Trong khi đó, Roadster Thrust hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng vận hành thể thao. Xe vẫn có 2 chỗ ngồi nhưng được nâng cấp hệ thống hút gió tạo lực ép, đồng thời bổ sung các bộ đẩy phía sau. Theo thông tin được công bố, phiên bản này có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong chưa đầy 1 giây.

Cao cấp nhất là Roadster Rocket, phiên bản chỉ bố trí một chỗ ngồi cho người lái. Xe kết hợp hệ thống hút gió đa chế độ với các bộ đẩy được bố trí xung quanh thân xe, tạo lực đẩy theo nhiều hướng, bao gồm hướng về phía trước và hướng lên trên, đồng thời hỗ trợ các thao tác xoay ngang.

Tổng dung tích các bình chứa khí nén trên Roadster Rocket lên tới 600 lít, tạo nên sự khác biệt đáng kể so với hai phiên bản còn lại.

Tesla Roadster có ngoại thất màu trắng Ano White, được giới thiệu lấy cảm hứng từ công nghệ hàng không vũ trụ. Theo thông tin từ hãng, lớp sơn này có khả năng chống tia cực tím, chịu nhiệt độ rất thấp, hạn chế tĩnh điện và chống ăn mòn.

Khoang cabin sử dụng tông màu trắng Ultra White với vật liệu bọc Microsuede. Vô lăng dạng Yoke được kết hợp với hệ thống điều khiển bằng tín hiệu điện tử, thay cho cơ cấu liên kết cơ khí truyền thống.

Khu vực điều khiển có hai màn hình hiển thị, trong đó một màn hình đảm nhiệm chức năng của cụm đồng hồ kỹ thuật số, còn màn hình trung tâm phục vụ điều khiển và hiển thị thông tin.

Việc Tesla Roadster bắt đầu nhận đặt cọc tại Thái Lan diễn ra chỉ vài ngày sau khi mẫu xe được giới thiệu. Tuy nhiên, các thông số về khả năng tăng tốc đặc biệt và công nghệ bộ đẩy vẫn cần được đối chiếu với cấu hình thương mại thực tế trước khi có thể đánh giá đầy đủ khả năng vận hành của mẫu xe này.

(Theo Autolife ThailandTV, Carscoops)

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