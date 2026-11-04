Siêu xe 3 triệu USD của BYD va chạm mạnh khi cố chinh phục mốc 500 km/h

Siêu xe điện trị giá 3 triệu USD của BYD gặp va chạm mạnh khi cố gắng chinh phục cột mốc 500 km/h. (Video: CarNewsChina)

Những hình ảnh và đoạn video ghi lại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng của BYD Yangwang U9 Xtreme đang lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Sự cố xảy ra trong quá trình mẫu siêu xe thuần điện trị giá 3 triệu USD (quy đổi khoảng 77,2 tỷ đồng) thực hiện bài thử nghiệm tốc độ cao trên một đường đua khép kín, chỉ vài ngày trước khi bước vào chiến dịch chinh phục vận tốc 500 km/h.

Tại hiện trường, chiếc Yangwang U9 Xtreme bị hư hỏng nặng nề ở phần đầu và đuôi xe sau khi mất lái, va chạm mạnh vào rào chắn. Cú đâm lớn khiến cụm trục bánh sau văng ra khỏi thân xe.

Hiện trường vụ tai nạn của siêu xe điện Yangwang U9 Xtreme trên đường thử tại Trung Quốc. (Ảnh: CarNewsChina)

Dù phần vỏ ngoài biến dạng nghiêm trọng, khoang hành khách được chế tạo từ sợi carbon cường độ cao vẫn giữ nguyên kết cấu, đồng thời cụm pin không xảy ra hiện tượng cháy nổ sau va chạm. Nhờ đó, tay đua thử nghiệm đã tự trèo ra khỏi đống đổ nát mà không gặp chấn thương nghiêm trọng. BYD vẫn chưa công bố nguyên nhân mất lái cũng như dải tốc độ cụ thể tại thời điểm chiếc xe gặp nạn.

Vào tháng 9/2025, mẫu xe này từng được xác nhận kỷ lục là ô tô điện thương mại nhanh nhất thế giới khi đạt vận tốc tối đa 496,22 km/h.

Hãng xe Trung Quốc đã lên kế hoạch đưa U9 Xtreme tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để thực hiện các lượt chạy mới nhằm tự phá kỷ lục của chính mình và chính thức vượt qua ngưỡng 500 km/h. Hiện chưa rõ sự cố nghiêm trọng trên đường thử vừa qua có làm gián đoạn kế hoạch này của hãng hay không.

Yangwang U9 Xtreme hiện nắm giữ kỷ lục ô tô điện thương mại nhanh nhất thế giới với vận tốc 496,22 km/h. (Ảnh: BYD)

Để đạt ngưỡng vận tốc gần 500 km/h, Yangwang U9 Xtreme được trang bị nền tảng e4 với 4 mô-tơ điện kiểm soát mô-men xoắn độc lập ở từng bánh xe, sản sinh tổng công suất lên tới 2.977 mã lực. Hệ truyền động này vận hành trên cấu trúc điện 1.200V đi kèm bộ pin dung lượng 80 kWh.

Bên cạnh việc sử dụng bộ lốp bán trơn (semi-slick) chuyên dụng cho đường đua, hãng cũng tinh chỉnh toàn diện hệ thống treo thông minh DiSus-X. Thay vì dùng để biểu diễn khả năng nhún nhảy tại chỗ như trên bản U9 tiêu chuẩn, hệ thống treo và khung gầm của bản Xtreme được tối ưu hoàn toàn cho việc ghìm chặt thân xe xuống mặt đường ở dải tốc độ cao và khi vào cua.