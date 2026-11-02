Siêu trăng Hải ly, 2 mưa sao băng trút 'mưa ánh sáng' trong tháng 11

Tháng 11 này, bầu trời đêm sẽ trở thành tâm điểm chú ý của giới thiên văn với chuỗi hiện tượng thiên văn đặc sắc diễn ra liên tiếp. Mở đầu là mùa cầu lửa Taurid, với đợt cực điểm của Nam Taurid từ đêm 4 đến 5/11 và Bắc Taurid từ đêm 11 đến 12/11. Dù chỉ có khoảng 5 vệt mỗi giờ, hiện tượng này nổi bật nhờ vào những quả cầu lửa sáng rực, di chuyển chậm và ít bị ảnh hưởng bởi ánh trăng.

Vào ngày 7/11, trăng lưỡi liềm mỏng sẽ giao hội đẹp mắt với Sao Kim và sao Spica ở hướng đông - đông nam trước bình minh.

Đến ngày 9/11, kỳ trăng mới sẽ mang lại bầu trời tối lý tưởng để quan sát Thiên hà Tiên Nữ (Andromeda), cách Trái Đất 2,5 triệu năm ánh sáng.

Quả cầu lửa Taurid rực sáng trên hồ Simcoe, Ontario, Canada. (Ảnh: TravelandLeisure)

Tiếp theo, vào ngày 16/11, người yêu thiên văn sẽ được chứng kiến màn hội ngộ gần gũi giữa Sao Hỏa và Sao Mộc ở hướng đông trước bình minh.

Đến đêm 16 rạng sáng 17/11 sẽ đánh dấu cực điểm của mưa sao băng Leonids, một trong những đợt sao băng nhanh nhất trong năm với nhiều vệt sáng rực rỡ.

Vào ngày 20 - 21/11, Sao Thủy sẽ đạt vị trí xa nhất so với Mặt Trời trên bầu trời, tỏa sáng ở chân trời đông cùng với Sao Kim.

Sự kiện đáng chú ý nhất vào cuối tháng là kỳ siêu trăng tròn Hải ly, xuất hiện vào ngày 24/11, với kích thước lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với bình thường, đạt cực đại lúc 9 giờ 53 phút sáng theo giờ EST (20 giờ 53 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Bầu trời đêm ở Payson, Arizona, trong trận mưa sao băng Leonids. (Ảnh: TravelandLeisure)

Cuối cùng, vào ngày 25/11, Sao Thiên Vương sẽ bước vào vị trí xung đối, tỏa sáng với sắc xanh lam - xanh lục rực rỡ nhất trong năm tại chòm sao Kim Ngưu. Chuỗi sự kiện thiên văn kỳ thú của tháng 11 sẽ khép lại vào rạng sáng ngày 29/11, khi Sao Kim đạt độ sáng cực đại trên bầu trời ban mai hướng đông, lấn át mọi vì sao xung quanh.