Siêu thị giữ niềm tin của người tiêu dùng từ quầy hàng

Từ lợi thế sẵn có của những cánh rừng sơn tra ở Lào Cai, việc đẩy mạnh chế biến và tổ chức liên kết sản xuất đang mở ra hướng đi mới cho loại nông sản đặc trưng này. Thông qua vai trò kết nối của HTX, quả sơn tra từng bước chuyển từ nguyên liệu thô thành sản phẩm hàng hóa, hướng tới nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.