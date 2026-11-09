Siêu thị giữ niềm tin của người tiêu dùng từ quầy hàng
Khi thông tin nguồn gốc ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, việc minh bạch dữ liệu cũng trở thành yêu cầu đối với nhà cung cấp. Tại các hệ thống siêu thị tự chọn Satra mart thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), hơn 100 mã hàng Tick xanh đang được kinh doanh, tập trung chủ yếu ở nhóm thực phẩm tươi sống như rau, củ, quả, thịt, cá. Đây là những mặt hàng sử dụng thường xuyên, đòi hỏi việc kiểm soát phải được tiếp nối từ nguồn cung đến điểm bán.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/sieu-thi-giu-niem-tin-cua-nguoi-tieu-dung-tu-quay-hang-post880565.html