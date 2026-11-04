Siêu thị châu Âu chạy đua vá lỗ hổng sau loạt vụ tấn công tủ lạnh

Trước đó, vào ngày 2/11, các cửa hàng thuộc ít nhất 8 quốc gia châu Âu đã buộc phải tiêu hủy một lượng lớn thực phẩm bị hỏng do sự can thiệp trái phép của tin tặc vào các thiết bị làm lạnh. Đây là phương thức tấn công hoàn toàn tương tự vụ việc từng làm rúng động hàng chục siêu thị tại Pháp vào ba tuần trước đó vào ngày 12/10.

Liên minh châu Âu đã lên tiếng lên án hành vi này, gọi đây là "một nỗ lực cố ý nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm của chúng ta và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng".

Tủ lạnh bị hacker tăng nhiệt lên 50 độ C, hàng loạt siêu thị châu Âu lao đao. Ảnh minh hoạ: X/Osint613

Đợt tấn công đã gây ảnh hưởng tới hàng loạt thương hiệu bán lẻ tại nhiều quốc gia châu Âu. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các doanh nghiệp bán lẻ đã lập tức triển khai nhiều giải pháp ứng phó khẩn cấp.

Chuỗi siêu thị Coop tại Thụy Điển thông báo đang chuyển đổi sang sử dụng mạng 5G và modem hiện đại thay cho kết nối 4G, đồng thời ngắt kết nối internet đối với toàn bộ hệ thống làm lạnh tại 7 cửa hàng bị ảnh hưởng. Đại diện của Coop chia sẻ: "Chúng tôi đang xem xét rất kỹ lưỡng và sâu sắc trạng thái của toàn bộ mạng lưới cửa hàng để xem liệu có rủi ro về bất kỳ lỗ hổng nào ở bất kỳ đâu trong toàn bộ hệ thống hay không".

Tập đoàn Carrefour cho biết 15 cửa hàng nhượng quyền của họ tại Bỉ đã chịu đợt tấn công lặp lại dù từng có 80 cửa hàng tại Pháp bị nhắm tới ba tuần trước. Nhà cung cấp phần mềm điều khiển làm lạnh Danfoss cho biết đã phối hợp chặt chẽ với khách hàng trong suốt ba tuần qua và khuyến cáo không nên để các hệ thống kết nối trực tiếp với mạng internet công cộng.

Các chuyên gia an ninh mạng chỉ ra rằng nguyên nhân xuất phát từ việc các thiết bị điều khiển tủ lạnh thương mại cũ kỹ bị lộ diện trực tiếp trên internet, sử dụng mật khẩu mặc định hoặc chưa được cập nhật phần mềm bảo mật.

Cơ quan an ninh mạng Liên minh châu Âu (ENISA) nhấn mạnh rằng quy mô rộng lớn của các đợt tấn công "nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác châu Âu, việc chia sẻ thông tin nhanh chóng và các phản ứng phối hợp đối với các sự cố mạng".

Mặc dù chưa có tổ chức hay nhóm tin tặc nào lên tiếng nhận trách nhiệm, các vụ tấn công này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về an ninh hạ tầng trong ngành bán lẻ thực phẩm trên toàn châu Âu.