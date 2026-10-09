Siêu tàu ngầm hạt nhân USS Jimmy Carter của Mỹ dài hơn 30 m để làm gì?

Nếu USS Seawolf và USS Connecticut được xem là những tàu ngầm hạt nhân tấn công có thiết kế gần như tương đồng, thì USS Jimmy Carter SSN-23 lại là trường hợp hoàn toàn khác.

Tàu được kéo dài thêm khoảng 30 m so với 2 chiếc cùng lớp, tạo ra một phần thân đặc biệt được Hải quân Mỹ gọi là Multi-Mission Platform, hay nền tảng đa nhiệm.

Phần thân mở rộng này không đơn giản nhằm tăng diện tích sinh hoạt hay chứa thêm nhiên liệu. Nó được thiết kế để tạo không gian cho các thiết bị và hệ thống phục vụ những nhiệm vụ đặc biệt mà một tàu ngầm tấn công thông thường khó thực hiện.

USS Jimmy Carter được hạ thủy năm 2004 và đưa vào biên chế năm 2005. Với chiều dài khoảng 138 m, tàu dài hơn đáng kể so với USS Seawolf và USS Connecticut, vốn dài khoảng 108 m.

Điểm đáng chú ý nằm ở chính phần thân được bổ sung giữa tàu. Multi-Mission Platform cung cấp không gian để triển khai các hệ thống chuyên dụng, hỗ trợ hoạt động dưới biển và thu thập thông tin.

Hải quân Mỹ không công khai đầy đủ cấu hình thiết bị bên trong, bởi nhiều nhiệm vụ của USS Jimmy Carter thuộc diện nhạy cảm.

Một trong những năng lực được công khai là tác chiến đặc biệt. Khoang mở rộng cho phép tàu mang theo thiết bị, phương tiện và hỗ trợ các hoạt động dưới biển mà không phải hy sinh quá nhiều không gian dành cho hệ thống chiến đấu cơ bản.

USS Jimmy Carter cũng được cho là có vai trò trong các nhiệm vụ tình báo và trinh sát dưới biển.

Tuy nhiên, phần lớn chi tiết về thiết bị và cách thức hoạt động không được Hải quân Mỹ công bố.

Việc kéo dài thân tàu còn tạo ra một khác biệt quan trọng về mặt thiết kế. Các kỹ sư không chỉ đơn giản "chèn" thêm 30 m vào thân Seawolf, mà phải tích hợp phần mở rộng với hệ thống kết cấu, động lực, điện, điều khiển và các hệ thống khác của tàu.

Điều này khiến USS Jimmy Carter trở thành một trong những tàu ngầm đặc biệt nhất của Hải quân Mỹ.

Tàu vẫn sở hữu nền tảng tàng hình, cảm biến và hỏa lực của lớp Seawolf, nhưng có thêm không gian dành cho những nhiệm vụ mà Washington không muốn công khai đầy đủ.

Đây cũng là lý do USS Jimmy Carter thường được nhắc đến như chiếc Seawolf bí ẩn nhất.

Nếu 2 tàu đầu tiên được thiết kế chủ yếu để săn tàu ngầm và tàu mặt nước, chiếc thứ 3 được biến thành một nền tảng đa nhiệm đặc biệt dưới lòng biển.

Và khoảng 30 m được bổ sung vào thân tàu chính là phần quan trọng tạo nên sự khác biệt đó.