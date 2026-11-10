Siêu tàu du lịch vòng quanh thế giới bị siết nợ ở Singapore

Dài 200 m, Odyssey từng được quảng bá như một ngôi nhà di động trên biển, cho phép hành khách sở hữu hoặc thuê căn hộ để sống và du ngoạn trọn đời. Giá mỗi căn hộ lên tới 440.000 USD.

Tuy nhiên, ngày 27/10, khi tàu đang dừng tại cảng Sihanoukville, Campuchia, Villa Vie Residences bất ngờ thông báo tạm ngừng hoạt động do không thể tiếp tục vận hành vì giá nhiên liệu tăng cao.

Một ngày sau, hơn 200 hành khách được yêu cầu thu dọn hành lý và rời tàu trong vòng 7 giờ. Nhiều người trong số 203 du khách đã bán tài sản để theo đuổi chuyến đi này.

Siêu tàu du lịch Odyssey. Ảnh: cruisemapper

Công ty cho biết quyết định ngừng vận hành xuất phát từ "mức tăng chi phí nhiên liệu bất thường" do xung đột giữa Mỹ và Iran. Chi phí nhiên liệu hàng tháng cho mỗi cabin, vốn khoảng 1.800 USD, đã tăng lên 6.000-8.000 USD tại một số khu vực châu Á, vượt quá khả năng tài chính của doanh nghiệp. Villa Vie Residences cũng được cho là nợ một nhà cung cấp nhiên liệu trong khu vực khoảng 500.000 USD.

Rạng sáng 4/11, Odyssey rời cảng Sihanoukville, không chở hành khách, chỉ còn khoảng 50 thuyền viên trên tàu và hướng đến Singapore. Đến 10h34 ngày 8/11, tàu bị giữ tại khu neo đậu Changi General Purpose Anchorage theo lệnh của tòa án. Công ty luật Helmsman LLC được chỉ định đại diện thực hiện thủ tục bắt giữ, được cho là thay mặt nhà cung cấp nhiên liệu đòi nợ.

Ngày 9/11, Cơ quan Quản lý Hàng hải và Cảng Singapore (MPA) xác nhận: "Con tàu đã bị bắt giữ theo lệnh của tòa án".

MPA cho biết thêm: "Các thuyền viên trên tàu được báo cáo là vẫn khỏe mạnh và công tác chăm sóc phúc lợi cho họ đang do các chủ nợ của con tàu quản lý. Không có hành khách nào ở trên tàu".

Odyssey khởi hành từ Bắc Ireland vào tháng 10/2024, dự kiến thực hiện chuyến đi kéo dài 3,5 năm, ghé thăm hơn 425 cảng tại 147 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, con tàu liên tục gặp trục trặc, trong đó có lần mắc kẹt suốt 4 tháng tại Belfast năm 2024 do các sự cố kỹ thuật cần sửa chữa.

Sau khoảng 755 ngày, hành trình vòng quanh thế giới của Odyssey kết thúc trong cảnh dang dở. Sau khi Villa Vie Residences vỡ nợ, con tàu được chuyển giao cho bên cho vay quản lý và có thể bị bán đấu giá theo phán quyết của tòa án để thanh toán các khoản nợ.