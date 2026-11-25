Adora Flora City là siêu tàu du lịch được đóng mới trong năm 2026 với chiều dài 341m, sức chở lên đến 6.300 hành khách và thuyền viên. Đây là một trong những tàu du lịch có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất hiện nay.

Adora Flora City là siêu tàu du lịch được đóng mới trong năm 2026 cập cảng Chân Mây, sáng 25-11

Sau khi cập bến an toàn, hành khách và nhiều thuyền viên trên tàu đã lên bờ đi tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Huế và một số tỉnh, thành lân cận.

Du khách rời tàu Adora Flora City đi tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Huế và một số tỉnh, thành lân cận ở miền Trung

Đại diện lãnh đạo cảng Chân Mây cho biết, năm 2026, đơn vị đã và đang đón khoảng 88 chuyến tàu du lịch quốc tế, tăng 42 chuyến; lượng khách ước đạt hơn 257.380 lượt, dự kiến tăng khoảng 197% so với năm 2025. Đây là dấu hiệu tích cực khi TP Huế đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, thu hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt là khách du lịch tàu biển nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của TP Huế.