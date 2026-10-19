Siêu tàu container 360m cập Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng

Trước đó, ngày 15.10, Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT), thuộc khu bến Lạch Huyện, đã đón tàu ONE FANTASTIC của hãng vận tải biển Ocean Network Express (ONE). Đây là tàu container có trọng tải lớn nhất từng cập cảng kể từ khi TC-HICT đi vào hoạt động năm 2018.

Siêu tàu container cập bến Cảng Container Quốc tế Tân Cảng, Hải Phognf

ONE FANTASTIC có trọng tải toàn phần 171.899 DWT, sức chở thiết kế 15.516 TEU và chiều dài 366 mét, tương đương gần 3,7 lần chiều dài sân bóng đá tiêu chuẩn 100 mét. Con tàu được đưa vào khai thác năm 2023, hiện hoạt động trên tuyến dịch vụ FP2.

Theo dữ liệu hàng hải, ONE FANTASTIC có chiều rộng 51 mét, tổng dung tích 155.545 GT. Con tàu được đóng tại Trung Quốc và do hãng ONE khai thác.

Kỷ lục này được thiết lập chỉ khoảng 3 tháng sau khi TC-HICT đón tàu OOCL IRIS của hãng tàu OOCL vào ngày 17.7.2026. Khi đó, OOCL IRIS trở thành tàu container lớn nhất từng cập cảng với trọng tải 165.509 DWT, sức chở 16.828 TEU và chiều dài gần 367 mét.

So với OOCL IRIS, ONE FANTASTIC có trọng tải lớn hơn 6.390 DWT, tương đương khoảng 3,9%. Tuy nhiên, sức chở thiết kế của tàu lại thấp hơn 1.312 TEU.

Tàu có chiều dài 360m, nặng 172.000 tấn

Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, ONE FANTASTIC được ghi nhận trong kế hoạch điều động tàu ngày 15.10, với lịch rời TC-HICT lúc 16h30 để đến cảng Gemalink.

TC-HICT là cảng nước sâu tại khu bến Lạch Huyện, được đưa vào khai thác từ tháng 5.2018. Cảng có hai cầu bến với tổng chiều dài 750m, đóng vai trò tiếp nhận các tuyến tàu mẹ vận tải container quốc tế tại khu vực phía Bắc.