Siêu sà lan và hệ khung đỡ 2.000 tấn rời vị trí hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
Sau khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hợp long vào đầu giờ chiều 21/10, các đơn vị thi công khẩn trương tháo dỡ hệ thống đỡ, giải phóng khu vực lắp đặt nhịp chính. Đến chiều tối cùng ngày, siêu sà lan cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 2.000 tấn được rút khỏi vị trí thi công, trong niềm vui của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sieu-sa-lan-va-he-khung-do-2000-tan-roi-vi-tri-hop-long-cau-di-bo-qua-song-sai-gon-post1887371.tpo