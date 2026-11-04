Siêu pháo K239 Chunmoo: Khả năng cơ động, độ chính xác và hỏa lực đáng kinh ngạc

Trong bối cảnh an ninh thay đổi và chiến trường ngày càng hiện đại hóa, pháo binh buộc phải thay đổi toàn diện để sống sót trước các mối đe dọa công nghệ cao và phản công hiệu quả.

Với khả năng cơ động đáng kinh ngạc cùng hỏa lực mạnh mẽ, hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) K239 Chunmoo do hãng Hanwha Aerospace (Hàn Quốc) phát triển đang dần khẳng định vị thế ở thị trường quốc tế.

Sau UAE, Ả Rập Xê Út, Ba Lan, Estonia và Na Uy, gần đây, Croatia đã trở thành khách hàng nước ngoài thứ 6 được biết đến của K239 Chunmoo với hợp đồng mua 18 hệ thống pháo phản lực phóng loạt đa cỡ nòng tiên tiến cùng số lượng lớn đạn rocket.

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Croatia, chương trình mua sắm các tổ hợp K239 Chunmoo dự kiến được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026-2029, với 85% hệ thống được giao trong năm 2028 và toàn bộ trang bị hoàn thành trong vòng 24-36 tháng.

Điểm nâng cấp lớn nhất của hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo nằm ở bệ phóng module kép. Ảnh: Militarnyi

Thương vụ này không chỉ đơn thuần là quyết định hiện đại hóa pháo binh của Zagreb. Kể từ xung đột Nga - Ukraine, nhu cầu bổ sung và nâng cấp kho pháo phản lực tầm xa của các quốc gia châu Âu càng trở nên cấp thiết.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất truyền thống của phương Tây rơi vào tình trạng quá tải đơn hàng hoặc có thời gian giao hàng kéo dài nhiều năm, K239 Chunmoo đã xuất hiện như một giải pháp thay thế vượt trội.

Trước Croatia, Ba Lan đã mở đường cho Chunmoo thâm nhập khu vực với các hợp đồng quy mô lớn cho biến thể Homar-K, bên cạnh sự quan tâm liên tục từ nhiều quốc gia châu Âu khác như Na Uy hay Estonia.

Việc một hệ thống vũ khí châu Á chinh phục được các tiêu chuẩn khắt khe của NATO cho thấy khả năng tích hợp linh hoạt với hệ thống chỉ huy, kiểm soát kỹ thuật số của đồng minh, đồng thời minh chứng cho năng lực cung ứng công nghiệp quốc phòng cực kỳ nhanh chóng từ Hàn Quốc.

Lần khai hỏa thực tế đầu tiên của hệ thống Homar-K - biến thể Ba Lan của siêu pháo K239 Chunmoo. Ảnh: Task&Purpose

Khi nhắc đến pháo phản lực tầm xa hiện đại, M142 HIMARS của Mỹ luôn được coi là thước đo chuẩn mực. Tuy nhiên, sự xuất hiện của K239 Chunmoo đã mang đến một sự đối trọng đáng gờm.

Trên lý thuyết, Chunmoo và HIMARS khá giống nhau. Cả hai đều là các hệ thống đặt trên xe bánh lốp, mang lại khả năng cơ động tuyệt vời cho hệ thống.

Điểm nâng cấp lớn nhất của Chunmoo nằm ở bệ phóng module kép. Trong khi HIMARS chỉ trang bị 1 ổ phóng (mang tối đa 6 quả đạn dẫn đường 227mm hoặc 1 tên lửa ATACMS), Chunmoo mang được tới 2 ổ phóng trên cùng một bệ.

Điều này cho phép hệ thống Hàn Quốc trút tới 12 quả đạn dẫn đường 239mm hoặc 2 tên lửa hành trình/đạn tầm xa trong một lượt bắn – gấp đôi mật độ hỏa lực mà một xe HIMARS có thể tạo ra.

Một hệ thống M142 HIMARS trên xe tải 6 bánh. Ảnh: Task&Purpose

Chunmoo được thiết kế để bắn linh hoạt nhiều loại đạn khác nhau từ 130mm, 227mm (tương thích tiêu chuẩn MLRS/HIMARS) cho đến đạn dẫn đường 239mm với tầm bắn vượt 100 km, thậm chí vươn tới khoảng 290 km đối với các biến thể chuyên dụng.

Khả năng tích hợp chuẩn đạn của NATO giúp các quân đội dùng Chunmoo dễ dàng chuẩn hóa hậu cần.

HIMARS sử dụng khung gầm xe tải 6x6 nhẹ hơn (khoảng 16 tấn), tối ưu hóa cho việc vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng trung C-130 Hercules. Trái lại, K239 Chunmoo sử dụng khung gầm 8x8 nặng hơn (khoảng 31 tấn).

Dù trọng lượng lớn hơn, Chunmoo lại có lợi thế về độ ổn định cao khi khai hỏa và lớp giáp bảo vệ tốt hơn cho kíp điều khiển 3 người trước mảnh pháo hay đạn nhẹ của đối phương.

Tương tự như đối thủ HIMARS, K239 Chunmoo sở hữu độ chính xác cực cao nhờ tích hợp hệ thống định vị vệ tinh GPS kết hợp dẫn đường quán tính (INS). Các máy tính điều khiển hỏa lực trên xe cho phép kíp chiến đấu lập trình phần tử bắn chỉ trong thời gian ngắn và phóng toàn bộ 8-12 quả rocket trong chưa đầy một phút.

Nhờ khả năng vận hành tự động hóa cao trên xe bánh lốp cơ động, Chunmoo đáp ứng hoàn hảo học thuyết tác chiến "bắn và chạy" (shoot-and-scoot).

Ngay sau khi trút toàn bộ hỏa lực xuống mục tiêu, xe có thể lập tức di chuyển khỏi vị trí trước khi pháo binh đối phương kịp định vị và phản kích.

Cụm ổ phóng đóng gói sẵn cũng giúp thời gian tái nạp đạn diễn ra chớp nhoáng, duy trì nhịp độ tấn công liên tục trên chiến trường.

Việc Croatia lựa chọn thêm K239 Chunmoo, dù trước đó đã ký thỏa thuận mua 8 hệ thống HIMARS của Mỹ, cho thấy sức hấp dẫn của nền tảng Hàn Quốc.

Chunmoo sẽ không thay thế HIMARS. Zagreb dự định vận hành song song cả 2 nền tảng này, qua đó trang bị cho các lực lượng vũ trang Croatia tổng cộng 26 hệ thống pháo phản lực hiện đại đặt trên khung gầm bánh lốp.

Sự kết hợp giữa tốc độ di chuyển cao, tầm hoạt động xa, khả năng vượt địa hình mạnh mẽ cùng tính linh hoạt đa cỡ nòng và thời gian phản ứng ngắn đã tạo nên sức mạnh thực sự của siêu pháo phản lực phóng loạt Hàn Quốc.

Với ưu thế vượt trội về mật độ hỏa lực, tính đa năng trong cỡ đạn cùng khả năng giao hàng nhanh chóng, siêu pháo K239 Chunmoo đang từng bước tái định hình cán cân pháo phản lực trong lực lượng quân đội các nước NATO.