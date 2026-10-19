Siêu phẩm từ giữa sân gây chấn động Premier League

Gomez tạo siêu phẩm đẹp nhất từ đầu mùa. Ảnh: Reuters.

Trong trận thắng 5-0 trước Crystal Palace ở vòng 7 Premier League hôm 18/10, Brighton có màn trình diễn hoàn toàn áp đảo đối thủ. Dấu ấn nổi bật thuộc về Gomez với pha lập công từ giữa sân khiến cả khán đài ngỡ ngàng.

Nhận bóng bên phần sân đối phương, tiền vệ 23 tuổi nhanh chóng nhận ra thủ môn Walter Benitez của Palace đứng cao hơn bình thường. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Gomez tung cú sút từ khoảng cách 51 m. Bóng bay qua đầu thủ thành người Argentina đang nỗ lực lùi về, trước khi nằm gọn trong lưới Palace.

Siêu phẩm từ giữa sân của Gomez.

Chia sẻ với Sky Sports sau trận, Gomez thừa nhận bản thân không biết phải ăn mừng như thế nào sau siêu phẩm để đời. “Khi ghi bàn, tôi không biết phải chạy đi đâu, cũng chẳng biết phải làm gì!”, anh chia sẻ.

Tiền vệ người Paraguay cho biết quyết định dứt điểm xuất phát từ việc quan sát vị trí của Benitez. Anh cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và cường độ tập luyện là những yếu tố giúp Brighton duy trì sự tự tin trong các trận đấu.

Theo Opta, cú sút của Gomez là bàn thắng từ khoảng cách xa nhất tại Premier League kể từ năm 2017. Thành tích này gợi nhớ pha lập công từ khoảng cách 58 m của Wayne Rooney trong màu áo Everton trước West Ham vào tháng 11/2017.

Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Gomez tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm từ xa của tiền vệ 23 tuổi vốn không xa lạ với người hâm mộ Brighton. Trong chiến thắng 6-0 trước Barnsley tại Carabao Cup mùa trước, anh từng ghi 4 bàn, trong đó có cú vô lê uy lực từ khoảng cách khoảng 32 m.

Chiến thắng 5-0 giúp Brighton tiếp tục khẳng định sự nguy hiểm trong cách tiếp cận trận đấu dưới thời Hurzeler. Đội đã ghi 23 bàn sau 7 vòng đầu tiên và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trên mọi đấu trường, Brighton mới thua mỗi Chelsea ở Premier League mùa này với tỷ số 3-4.

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