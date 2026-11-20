Lê Sỹ Bách ghi bàn thắng đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại World Cup bằng cú đánh gót đẹp mắt vào lưới U17 Bỉ. Từ quả phạt góc của Minh Thủy, tiền đạo U17 Việt Nam xử lý ngẫu hứng nhưng đầy kỹ thuật, đưa bóng vào lưới đối thủ và tạo nên cột mốc lịch sử ở lần đầu tham dự U17 World Cup.

Đây là bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại World Cup, sau ba lần tham dự ở cấp độ U20 Việt Nam và đội tuyển nữ. Tại U20 World Cup 2017, Việt Nam hòa New Zealand 0-0, sau đó thua Pháp 0-4 và Honduras 0-2, kết thúc vòng bảng với 1 điểm, không ghi bàn. Đến World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam cũng không thể tìm thấy mành lưới đối phương, nhận 12 bàn thua sau ba trận và rời giải với 0 điểm. Cột mốc của Sỹ Bách vì thế có ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Việt Nam.

Cú đánh gót của Lê Sỹ Bách vào lưới U17 Bỉ mang về bàn thắng đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại World Cup, tạo dấu mốc lịch sử ở sân chơi thế giới. Ảnh: VFF

Sỹ Bách cao 1,66 m, thấp nhất trong đội hình U17 Việt Nam. Tiền đạo quê Hưng Yên trưởng thành từ lò PVF, thường đá cánh phải và sở hữu lối chơi giàu tốc độ, kỹ thuật, không ngại những pha xử lý táo bạo trước đối thủ. Dù không có lợi thế về thể hình, Sỹ Bách vẫn biết cách tạo dấu ấn bằng sự khéo léo và khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp. Cú đánh gót vào lưới U17 Bỉ là một minh chứng cho sự tự tin và bản năng chơi bóng của cầu thủ trẻ này.

Trước khi ghi bàn tại U17 World Cup, Sỹ Bách từng lập công vào lưới U17 Hàn Quốc ở giải U17 châu Á 2026, ghi cú đúp trước Malaysia tại giải U17 Đông Nam Á và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải U17 quốc gia 2026. Những thành tích đó cho thấy tiền đạo trẻ này đã có dấu ấn ở các giải đấu cấp độ trẻ trước khi bước ra sân chơi lớn nhất thế giới.

Bàn thắng vào lưới U17 Bỉ tiếp tục khẳng định khả năng tạo khác biệt của Sỹ Bách. Cú đánh gót từ quả phạt góc của Minh Thủy không chỉ giúp U17 Việt Nam có bàn thắng tại World Cup, mà còn đưa tiền đạo của PVF trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi này. Một cột mốc lịch sử được xác lập bởi pha xử lý mang đậm dấu ấn kỹ thuật của cầu thủ 17 tuổi.