Siêu phẩm gaming Red Magic 12 Pro+ trình làng với cấu hình quái vật

Thị trường smartphone dành cho game thủ vừa đón nhận một siêu phẩm mới mang tên Red Magic 12 Pro+. Mang trong mình sứ mệnh tái định nghĩa trải nghiệm giải trí di động trên nền tảng phần cứng tối tân, chiếc flagship mới này kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiển thị đỉnh cao, hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống tản nhiệt thế hệ mới.

Red Magic 12 Pro+ trình làng với cấu hình quái vật chuyên game.

Ngoài sức mạnh phần cứng, thiết bị vẫn giữ lại những giá trị truyền thống vốn được cộng đồng game thủ vô cùng ưa chuộng như giắc cắm tai nghe 3,5mm cùng phím trigger vai chuyên dụng, khẳng định vị thế dẫn đầu trong làng di động chuyên game.

Nhìn từ mặt trước, Red Magic 12 Pro+ gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sở hữu màn hình BOE X11 OLED kích thước 6,85 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và mãn nhãn. Màn hình này hỗ trợ độ phân giải 2.688 × 1.216 pixel, tần số quét lên tới 185Hz cùng viền màn hình siêu mỏng chỉ 0,96mm.

Điểm đáng giá nhất là việc thiết kế hoàn toàn không có lỗ khuyết camera hay tai thỏ, qua đó mang lại một trải nghiệm thị giác tràn viền thực thụ, không bị che khuất bất kỳ chi tiết nào trong các tựa game đồ họa nặng.

Sức mạnh gaming được cung cấp từ chip mới nhất của Qualcomm.

Khả năng tương tác của màn hình cũng đạt tới tầm cao mới khi hỗ trợ tốc độ lấy mẫu cảm ứng 500Hz và có thể đẩy lên tới 5.000Hz ở những thao tác tức thời, giúp mọi cú chạm vuốt đều phản hồi gần như lập tức không có độ trễ.

Tấm nền này còn hỗ trợ dải màu 10bit, độ sáng toàn cục 1.900nit và độ sáng đỉnh cục bộ lên tới 5.000nit, giúp hiển thị sắc nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Công nghệ làm mờ PWM 2.592Hz ở độ sáng thấp và làm mờ DC ở độ sáng cao giúp bảo vệ mắt tối ưu trong những giờ phút chiến game xuyên đêm.

Sức mạnh hiệu năng của thiết bị đến từ con chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mạnh mẽ của Qualcomm, kết hợp cùng các linh kiện phụ trợ chuyên dụng gồm chip chơi game RedCore R5 và chip điều khiển màn hình G1.

Máy hỗ trợ bộ nhớ RAM chuẩn LPDDR5T siêu tốc chạy ở tốc độ lên tới 10.667Mbps cùng bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1 Pro. Đặc biệt, Red Magic tích hợp khả năng xử lý đồng thời siêu phân giải và nội suy khung hình lên tới độ phân giải 2K và 185Hz đối với các tựa game tương thích, mang lại những khung hình mượt mà đến khó tin.

Cung cấp sức mạnh cho máy là viên pin dung lượng khổng lồ 8.400mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 120W, sạc không dây 80W và công nghệ sạc nhánh cho phép nguồn điện trực tiếp nuôi bo mạch khi chơi game mà không qua pin, giúp giảm nhiệt độ và kéo dài tuổi thọ pin.

Dung lượng pin siêu lớn là nguồn năng lượng cho các trận game dài.

Hệ thống làm mát ICE độc quyền kết hợp giữa quạt tản nhiệt cơ học tốc độ cao đạt 25.500 vòng/phút và hệ thống tản nhiệt chất lỏng cùng các vật liệu dẫn nhiệt tiên tiến. Đáng chú ý, chiếc quạt tích hợp này còn đạt chuẩn chống nước IPX8, trong khi toàn bộ thân máy đạt các chuẩn kháng bụi và kháng nước cao cấp IP68 cùng IP69.

Hệ thống nhiếp ảnh của máy cũng không hề kém cạnh các dòng smartphone cao cấp thông thường khi sở hữu camera chính 50 megapixel tích hợp chống rung quang học cùng camera góc siêu rộng 50 megapixel.

Phía bên dưới màn hình là cảm biến OmniVision 16 megapixel đảm nhiệm vai trò chụp ảnh tự sướng và gọi video call sắc nét mà không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ mặt trước. Máy chạy trên nền tảng giao diện RedMagic OS 12 phát triển dựa trên hệ điều hành Android 17, tích hợp cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình vô cùng tiện lợi.

Hệ thống làm mát bằng chất lỏng danh tiếng giữ hiệu năng ổn định.

Hàng loạt trang bị cao cấp khác cũng góp mặt trên siêu phẩm này bao gồm phím trigger vai độ nhạy 700Hz, hệ thống loa kép âm lượng lớn, 3 micro thu âm định hướng, mô tơ rung phản hồi trục X, kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, kết nối NFC, cổng hồng ngoại điều khiển thiết bị gia dụng, cổng kết nối USB 3.2 Gen 2 và giắc cắm tai nghe 3,5mm truyền thống.

Red Magic 12 Pro+ được tung ra với 3 phiên bản màu sắc cá tính gồm Đen Bóng Đêm, Bạc Ánh Kim Trong Suốt và Xanh Băng Trong Suốt. Phiên bản RAM 12GB kết hợp bộ nhớ 256GB có giá khởi điểm là 27 triệu đồng.

Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn với RAM 16GB kèm bộ nhớ 512GB và 1TB giá lần lượt là 31 triệu đồng và 35 triệu đồng. Hãng cũng hé lộ thêm phiên bản giới hạn Golden Saga với dung lượng RAM lên tới 24GB và bộ nhớ 1TB sử dụng thiết kế tản nhiệt carbon độc đáo, hứa hẹn tạo nên cơn sốt lớn trong thời gian tới dù giá bán chính xác và thời điểm phát hành quốc tế vẫn chưa được công bố.

So sánh 2 thế hệ của phiên bản của quái vật gaming nhà Red Magic.