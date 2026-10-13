'Siêu phẩm' đồng hồ 390.000 USD điểm chuông nhà thờ

Tuần qua, thị trường đồng hồ đón nhận loạt sản phẩm mới đa dạng về thiết kế, chất liệu và kỹ thuật chế tác. Angelus giới thiệu mẫu chronograph một nút bấm, Ralph Lauren lần đầu trang bị bộ máy cơ tự động cho dòng 888, trong khi Glashütte Original khai thác nghệ thuật vẽ tay trên mặt số sứ. Bên cạnh những thiết kế mang phong cách cổ điển, các thương hiệu tiếp tục phát triển những cơ chế phức tạp như tourbillon và điểm chuông phút. Dưới đây, On Wrist giới thiệu các mẫu đồng hồ ấn tượng trong tuần 2 tháng 10. Ảnh minh họa: Fratello Watches.

Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Angelus vừa bổ sung ba phiên bản Chronographe Tachymètre vào bộ sưu tập đồng hồ bấm giờ một nút điều khiển (monopusher). Tiếp nối Chronographe Télémètre ra mắt năm 2025, dòng sản phẩm mới thay thang đo khoảng cách bằng thang tachymeter dùng để tính tốc độ, với mức chia bắt đầu từ 500 km/h. Đồng hồ có đường kính 37 mm, dày 9,25 mm, gồm phiên bản vàng 18K với chi tiết xanh lá, thép mặt số hồng san hô và thép mặt số xám ngọc trai phối mặt số phụ xanh dầu. Nút bấm chronograph được tích hợp vào núm chỉnh giờ. Ảnh: Hodinkee.

Bên trong là bộ máy lên dây cót thủ công A5000 do La Joux-Perret, nhà sản xuất bộ máy Thụy Sĩ cùng tập đoàn với Angelus, chế tạo, có mức dự trữ năng lượng 42 giờ. Ba phiên bản lần lượt giới hạn 15, 30 và 50 chiếc, giá 34.600 CHF (khoảng 41.700 USD) cho bản vàng và 18.500 CHF (khoảng 22.300 USD) cho bản thép. Ảnh: Hodinkee.

Hợp tác với nhà sản xuất đồ sứ Đức Meissen, Glashütte Original ra mắt Senator Meissen Cherry Blossom với mặt số sứ vẽ tay. Họa tiết lấy cảm hứng từ Jugatsu-zakura, giống hoa anh đào Nhật Bản có thể nở vào những tháng lạnh trong năm. Những cành hoa trắng và hồng được vẽ thành nhiều lớp trên nền sứ, trải qua các lần nung ở nhiệt độ khoảng 900 độ C. Mặt số không sử dụng cọc giờ, chỉ có bộ kim vàng và logo của hai thương hiệu. Ảnh: Glashütte Original.

Đồng hồ sở hữu vỏ vàng đỏ 40 mm, dày 10,2 mm, mặt đáy sapphire và dây da cá sấu xanh đậm. Bộ máy tự động Calibre 36-16 có mức dự trữ năng lượng 100 giờ, trang bị dây tóc silicon và quả văng bằng vàng. Cỗ máy từ thương hiệu đồng hồ Đức có giá 36.400 EUR (khoảng 40.700 USD). Ảnh: @champsg.

Ralph Lauren giới thiệu phiên bản máy cơ tự động đầu tiên của dòng đồng hồ 888, bộ sưu tập ra mắt năm 2016 và được đặt tên theo địa chỉ cửa hàng flagship dành cho nữ tại số 888 Madison Avenue (New York, Mỹ). Mẫu mới sử dụng vỏ thép không gỉ đường kính 39 mm, vành bezel chạm họa tiết guilloché, mặt số trắng kết hợp chữ số La Mã và bộ kim màu đen. Đồng hồ đi kèm dây da đen, duy trì thiết kế mặt tròn đặc trưng của dòng 888. Thay vì sử dụng bộ máy quartz như những phiên bản trước, sản phẩm của thương hiệu thời trang Mỹ được trang bị bộ máy cơ tự động Thụy Sĩ. Giá bán chưa được công bố. Ảnh: Ralph Lauren.

Tuần qua, Jacob & Co. đánh dấu kỷ niệm 40 năm thành lập bằng việc tái phát hành Palatial Flying Tourbillon Minute Repeater, mẫu đồng hồ điểm chuông phút đầu tiên của hãng ra mắt năm 2014. Phiên bản mới giới hạn 12 chiếc, sử dụng vỏ vàng hồng 18K đường kính 43 mm và mặt số pha lê khoáng màu đỏ trong suốt, để lộ một phần cơ cấu chuyển động bên dưới. Bộ kim skeleton được tạo hình như con lắc máy đếm nhịp. Ảnh: Monochrome Watches.

Đồng hồ trang bị bộ máy lên dây cót thủ công JCCM04 gồm 308 linh kiện, kết hợp tourbillon bay quay một vòng mỗi 60 giây và cơ chế điểm chuông phút sử dụng hệ thống dây chuông kiểu nhà thờ (cathedral gong). Khi được búa gõ, các dây chuông kim loại rung lên, tạo âm thanh ngân dài với nhiều họa âm. Người đeo có thể kích hoạt cơ chế này để nghe đồng hồ báo số giờ, số khoảng 15 phút và số phút lẻ mà không cần nhìn mặt số. So với phiên bản năm 2014, bộ máy được điều chỉnh cơ cấu búa gõ và bổ sung bộ điều tốc ly tâm vận hành êm hơn nhằm hạn chế tiếng ồn khi điểm chuông. Cỗ máy có giá 390.000 USD. Ảnh: Monochrome Watches.