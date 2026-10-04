Siêu phẩm của Yamal giúp Tây Ban Nha nhấn chìm CH Czech

Tây Ban Nha thắng dễ CH Czech trong thế hơn người. Ảnh: X.

Các bàn thắng của Lamine Yamal, Rodri và Mikel Merino giúp "La Roja" giữ vững ngôi đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối, trong khi trận cầu nhiều va chạm khiến CH Czech trắng tay rời sân cùng chiếc thẻ đỏ cay đắng của đội trưởng Ladislav Krejci.

Đội chủ nhà khởi đầu như mơ khi ngay ở phút thứ 6, Yamal xử lý khéo léo bên cánh phải rồi tung cú cứa lòng chân trái sở trường đưa bóng găm thẳng vào góc cao, mở tỷ số cho thầy trò Luis de la Fuente.

Nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu, Tây Ban Nha dễ dàng nhân đôi cách biệt ở phút 35. Từ pha phối hợp bên cánh phải của Dani Olmo, bóng đổi hướng tìm đến đúng tầm băng vào của Rodri để tiền vệ thuộc biên chế Barcelona ghi bàn thắng thứ hai cho "La Roja".

Bước sang hiệp hai, CH Czech vùng lên mạnh mẽ và nhen nhóm hy vọng ở phút 69 khi hậu vệ Jiri Slama xâm nhập vòng cấm, dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành David Raya để rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Kịch tính dâng cao ở phút 79 khi bàn thắng của Ryan Naderi bên phía đội khách bị trọng tài từ chối vì lỗi va chạm với Robin Le Normand. Phản ứng quá đà cộng thêm pha phạm lỗi thô bạo sau đó khiến thủ quân Krejci nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 85.

Chơi hơn người, Tây Ban Nha nhanh chóng dập tắt hy vọng của đối thủ. Phút 89, sau cú sút bị thủ môn Antonin Kinsky cản phá, Merino kịp thời có mặt đá bồi ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 cho đội chủ nhà.

Ở lượt trận tiếp theo, "La Roja" sẽ chạm trán Croatia vào ngày 4/10, trong khi CH Czech làm khách trên sân của tuyển Anh.

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