Teaser phim Tantara do Song Hye Kyo và Gong Yoo đóng chính lên sóng vào tháng 12.

Đoàn phim Tantara do Song Hye Kyo và Gong Yoo đóng chính khắc họa hành trình trưởng thành của những con người bắt đầu từ hai bàn tay trắng, sẵn sàng dốc toàn bộ sức lực để theo đuổi giấc mơ thành công. Câu chuyện kéo dài suốt hai thập kỷ tái hiện biến cố và thay đổi định hình cuộc đời mỗi người.

Phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc trong giai đoạn từ thập niên 1960 đến 1980, vừa ra mắt teaser đã nhận được lời khen khi xây dựng được không khí thời đại hào nhoáng, xa hoa với ánh hào quang sân khấu rực rỡ, nhưng tồn tại song song là mảng tối đầy bạo lực, với những con người dưới tầng đáy xã hội đang giãy giụa vươn lên.

Trailer phim giới thiệu Song Hye Kyo vào vai nhân vật Min Ja - cô gái luôn nỗ lực kiếm tiền, bản tính thực dụng, thần thái sắc bén. Trong đó câu thoại của Min Ja là: "Chắc hẳn, cậu cũng nhận ra tôi nhạy bén thế nào trong việc đánh hơi thấy tiền rồi chứ? Ở đây có tiền đấy!" khiến khán giả ấn tượng mạnh.

Gong Yoo vào vai Dong Gu - người bạn đồng hành đã cùng Min Ja - trải qua nhiều khó khăn từ thuở nhỏ. Dong Gu cũng là người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ Min Ja và giấc mơ chung của cả hai. Anh cũng là người không bao giờ khuất phục trước bất công.

Song Hye Kyo và Gong Yoo vào vai những người bạn thời thơ ấu dấn thân vào ngành công nghiệp âm nhạc.

Cuộc đời họ rẽ sang một hướng mới khi gặp Min Hee (Kim Seol Hyun đóng), cô gái có tài năng ca hát thiên bẩm và cùng nhau dấn thân vào ngành kinh doanh âm nhạc.

Nam diễn viên kỳ cựu Cha Seung Won vào vai Seok Gil Yeo - nhà soạn nhạc nổi tiếng được giới thiệu là "Một kẻ không được học hành như tôi, nghĩ rằng tôi có thể đi được đến ngày hôm nay chỉ bằng cách bình thường sao?". Bốn nhân vật chính là những con người sẵn sàng đánh đổi để chạm đến thành công trong giới nghệ thuật.

Tantara dự kiến lên sóng Netflix từ ngày 11/12, với tổng cộng 22 tập, chia thành ba đợt phát hành vào các ngày 11/12, 18/12 và 25/12.

Kịch bản phim được chấp bút bởi biên kịch Noh Hee Kyung, người đã tạo ra nhiều bộ phim nổi tiếng như That Winter The Wind Blows, It’s Okay That’s Love, Our Blues...

Phim được đánh giá có bối cảnh hấp dẫn, sở hữu dàn diễn viên thu hút.

Ngay từ khi dự án khởi động đã nhận được sự chú ý của truyền thông và khán giả nhờ hai cái tên Gong Yoo và Song Hye Kyo. Cả hai đều là nghệ sĩ thực lực, có lượng người hâm mộ hùng hậu và tham gia nhiều dự án nổi bật.

Vì vậy, mỗi bộ phim mà họ góp mặt đều khiến công chúng chờ đợi. Không những vậy, Song Hye Kyo còn từng bày tỏ ý muốn hợp tác cùng nam tài tử đình đám Gong Yoo trong chương trình phỏng vấn trước đó. Qua trailer, khán giả cũng thấy Song Hye Kyo và Gong Yoo rất ăn ý với nhau.