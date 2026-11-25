Ngày 25/11, trang FIFA World Cup đã dành sự quan tâm cho bàn thắng của tiền đạo Lê Sỹ Bách trong trận U17 Việt Nam gặp Bỉ tại World Cup 2026. Đáng chú ý, FIFA đã đăng tải lại tình huống ghi bàn của cầu thủ sinh năm 2009 và đánh giá đây là ứng viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Sỹ Bách ăn mừng bàn thắng vào lưới U17 Bỉ (Ảnh: VFF).

Trong bài đăng, FIFA nhắc lại pha lập công của Sỹ Bách ở phút thứ 4 trong trận ra quân gặp Bỉ ngày 20/11. Từ quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy, tiền đạo U17 Việt Nam thực hiện cú đánh gót bằng chân trái, đưa bóng vào lưới đối phương. Trang FIFA World Cup nhấn mạnh: “Bàn thắng này là ứng viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải đấu và nó đến từ đội U17 Việt Nam”.

Ở trận ra quân tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam phải đối đầu với Bỉ, đội bóng vừa giành ngôi á quân U17 châu Âu 2026. Dù bị đánh giá thấp hơn, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn nhập cuộc tự tin và sớm tạo ra bất ngờ.

Ngay phút thứ 4, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Nguyễn Minh Thủy thực hiện đường chuyền hướng vào khu vực cột gần. Lê Sỹ Bách nhanh chóng di chuyển cắt mặt hàng phòng ngự Bỉ trước khi thực hiện pha đánh gót ngẫu hứng.

Dù ở tư thế quay lưng với khung thành, tiền đạo U17 Việt Nam vẫn đưa bóng vượt qua sự truy cản của các cầu thủ đối phương và đi vào lưới, giúp đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam tại một vòng chung kết World Cup dành cho các đội tuyển quốc gia thi đấu trên sân 11 người.

Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, pha lập công còn gây ấn tượng bởi độ khó và sự táo bạo trong cách xử lý của Sỹ Bách. Ngay sau trận đấu, trang chủ FIFA đã dành lời khen cho tình huống ghi bàn này. FIFA viết: “U17 Bỉ đối mặt với tình thế nguy hiểm khi bị U17 Việt Nam dẫn trước. Lê Sỹ Bách đã thực hiện pha giật gót ngoạn mục từ đường chuyền ở chấm phạt góc, đưa bóng hướng về góc trái khung thành”.

Bên cạnh FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng dành sự quan tâm tới màn trình diễn của U17 Việt Nam trước Bỉ. Ngoài pha đánh gót mở tỷ số, U17 Việt Nam còn có thêm một bàn thắng đẹp mắt ở phút 84. Từ một tình huống đá phạt góc, Nguyễn Lực thực hiện cú sút đưa bóng thẳng vào lưới Bỉ, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

U17 Việt Nam đang chơi ấn tượng tại World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Dù không thể giành điểm trước đại diện châu Âu, hai pha lập công này vẫn trở thành những dấu ấn đáng nhớ của U17 Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Đặc biệt, việc cả hai bàn thắng đều xuất phát từ tình huống cố định cho thấy sự chuẩn bị của ban huấn luyện cũng như khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ trẻ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đăng tải ngày 25/11, tiền đạo Lê Sỹ Bách cũng chia sẻ về tình huống ghi bàn đáng nhớ vào lưới Bỉ. “Thấy phía trước có khoảng trống khá lớn nên sau đó tôi đã bứt tốc đi vào và chờ đợi tình huống tạt bóng. Minh Thủy tạt bóng và tôi đã cắt được ở cột 1, sau đó dùng má ngoài hất quả bóng vào trong cầu môn”, Sỹ Bách kể lại.

Theo cầu thủ sinh năm 2009, đây là phương án mà U17 Việt Nam đã nhiều lần thực hiện trên sân tập nhưng chưa từng ghi được bàn thắng trong một trận đấu. “Chúng tôi đã tập khá nhiều tình huống phạt góc và thực hiện nhiều lần, không ghi được bàn thắng nhưng lần này đã làm được. Khi thấy lưới tung lên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup”, tiền đạo U17 Việt Nam chia sẻ.