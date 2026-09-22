Siêu môtô Aston Martin AMB 002 Roadster giới hạn 300 chiếc toàn cầu

Sau AMB 001 và AMB 001 Pro, Aston Martin lại tiếp tục hợp tác cùng Brough Superior để cho ra mắt mẫu siêu môtô hoàn toàn mới - chiếc Aston Martin AMB 002 Roadster.

Khác với 2 mẫu superbike trên, AMB 002 Roadster có thể sử dụng trên đường phố, mang đến nhiều trang bị an toàn như hệ thống đèn pha, chắn bùn tích hợp biển số...

Cụm đèn trước được bao quanh bởi thanh trang trí bên hông đặc trưng của Aston Martin, kết hợp các đường nét thân xe carbon và khe gió hình lưỡi liềm nhằm tối ưu luồng khí, đồng thời nhấn mạnh thiết kế khí động học hướng về phía trước.

Khung xe titanium gia công từ một khối billet, vốn chỉ nặng 5 kg, kết hợp thân xe bằng sợi carbon giúp khối lượng tổng thể giữ ở mức 190 kg và phân bổ trọng lượng 50:50.

Cụm ống xả kép hình oval của siêu môtô này được lấy cảm hứng từ Vanquish, DB12 S và DBX S, trong khi cụm đèn hậu dạng thanh tương tự Vulcan, Valkyrie và Valhalla.

Khác với màn hình nằm ngang trên AMB 001, bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số của AMB 002 Roadster có dạng tròn cổ điển, hiển thị đầy đủ các thông tin một cách trực quan.

Mẫu xe phân khối lớn này được trang bị công nghệ chìa khóa thông minh, kết hợp nút khởi động thiết kế backlit và bộ yên ghế đơn được bọc da thủ công.

Aston Martin AMB 002 Roadster được trang bị động cơ 2 xy-lanh V-Twin dung tích 1.083 cc, sản sinh công suất tối đa 132 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm.

Động cơ được thiết kế, gia công và lắp ráp thủ công tại Toulouse (Pháp), với nhiều chi tiết được CNC từ billet, theo quy trình và vật liệu cấp độ hàng không vũ trụ.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống phuộc trước của Fior dạng tay đòn kép vốn từng được sử dụng trên AMB 001 Pro. Hệ thống này tách biệt lực đánh lái và lực phanh, giúp duy trì hình học đầu xe ổn định.

Aston Martin AMB 002 Roadster chỉ được sản xuất thủ công với số lượng giới hạn 300 chiếc. Những đơn hàng đầu tiên sẽ được bàn giao từ quý III/2027.

Thu Uyên