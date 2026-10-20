Siêu mô tô điện mới mạnh 326 mã lực, dẫn động hai bánh, đi 200 km/lần sạc

Mới đây, hãng xe Pháp là Furion đã chính thức giới thiệu tới thị trường dòng mô tô điện mang tên Furion Taran. Mẫu xe gây ấn tượng với ngoại hình như một mẫu xe viễn tướng với đường nét góc cạnh, thân xe chồm về phía trước, cụm đèn LED thanh mảnh và các tấm ốp được tạo hình sắc nét.

Trọng tâm xe được bố trí thấp và hướng về phía trước, trong khi thiết kế thân xe cũng tính đến yêu cầu làm mát pin và hệ thống điện tử công suất. Tên gọi Taran bắt nguồn từ Taranis, vị thần sấm sét trong thần thoại Celt.

Tuy nhiên, sức mạnh mới là điểm đáng chú ý trên mẫu mô tô điện này. Theo nhà sản xuất, Taran đạt công suất 240 kW, tương đương 326 mã lực. Để biết được sức mạnh này khủng khiếp thế nào thì mẫu siêu mô tô 2027 Ducati Panigale V4 vừa trình làng mới chỉ sở hữu công suất tối đa 218 mã lực.

Không chỉ mạnh, Furion Taran còn gây ấn tượng với phạm vi hoạt động dự kiến 200 km mỗi lần sạc. Mức tiêu thụ điện được công bố vào khoảng 10 kWh/100 km. Hệ thống điện dự kiến sử dụng điện áp 400 V, đồng thời có thể được nâng cấp lên 800 V trong tương lai.

Công nghệ EVERSOR là điểm nhấn đáng chú ý nhất của mẫu xe. Động cơ đặt ở bánh trước có khả năng quay ngược chiều quay của bánh xe nhằm điều chỉnh hiệu ứng con quay hồi chuyển, qua đó giúp xe linh hoạt hơn khi chuyển hướng. Dựa trên mô phỏng động lực học, Furion tuyên bố công nghệ này có thể cải thiện 11% độ linh hoạt khi vào cua.

Bên cạnh đó, việc đặt động cơ ở bánh trước còn được kỳ vọng nâng cao hiệu quả phanh tái sinh. Theo mô phỏng của hãng, hệ thống có thể thu hồi tới 77% năng lượng phanh, đồng thời giúp Taran đạt phạm vi hoạt động cao hơn 20-30% so với mô tô điện thông thường có cùng dung lượng pin. Tuy nhiên, đây vẫn là những kết quả từ mô phỏng đã được hiệu chỉnh bằng dữ liệu thử nghiệm, chưa phải kết quả kiểm chứng độc lập trên xe hoàn chỉnh.

Furion đã thử nghiệm công nghệ EVERSOR trên nguyên mẫu M2 phát triển từ Yamaha MT-07. Mẫu xe hybrid này sử dụng động cơ xăng CP2 dung tích 689 cc dẫn động bánh sau, kết hợp với động cơ điện ở bánh trước có mô-men xoắn công bố 300 Nm. Một nền tảng thử nghiệm tại Le Mans cũng ghi nhận khả năng thu hồi công suất điện 7,9 kW khi phanh. Những kết quả này cho thấy công nghệ đã được thử nghiệm thực tế, nhưng chưa chứng minh toàn bộ khả năng vận hành của Taran.

Hiện Furion chưa công khai trình diễn một chiếc Taran hoàn chỉnh có thể chạy thực tế. Các thông số về công suất 326 mã lực, trọng lượng 230 kg và phạm vi hoạt động 200 km vẫn là những con số do nhà sản xuất công bố, chưa được kiểm chứng độc lập. Công ty cũng chưa công bố giá bán, thời điểm mở bán hoặc số lượng sản xuất cụ thể.