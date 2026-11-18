Theo Riken, thông tin của hơn 4.000 người dùng Fugaku, siêu máy tính nhanh thứ 9 thế giới, có khả năng đã bị lấy cắp. Ngoài ra, thông tin của 375 người dùng Rikyu, siêu máy tính phục vụ khoa học bằng AI của Riken, cũng bị truy cập.

Dữ liệu có thể bị rò rỉ gồm tên, địa chỉ email, tệp nghiên cứu và thông tin xác thực dùng để kết nối với Fugaku cũng như các dịch vụ khác.

Đơn vị vận hành hệ thống của Fugaku nhận thấy các kết nối đáng ngờ vào ngày 12/11 và bắt đầu điều tra. Riken xác nhận đã có truy cập trái phép, rồi tạm dừng hoạt động của siêu máy tính vào sáng sớm 14/11 đồng thời chặn truy cập.

Điều tra cho thấy từ ngày 10 đến 13/11, tin tặc bên ngoài đã lợi dụng trang web "Tình trạng hoạt động" của Fugaku, vốn có thể truy cập công khai, để xâm nhập vào mạng nội bộ của hệ thống vận hành. Trang web này hiện đã bị gỡ vì lý do an ninh.

Riken chưa xác định chính xác cách tin tặc xâm nhập và chưa ghi nhận trường hợp nào thông tin bị truy cập đã bị phát tán. Tuy nhiên, viện xác nhận một số máy chủ bị ảnh hưởng đã bị can thiệp, trong đó có việc cài đặt các chương trình trái phép.

Riken đã báo sự việc cho Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT), cơ quan quản lý Fugaku.

Ngày 17/11, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết đang điều tra nguyên nhân và phạm vi vụ xâm nhập. Ông nói Fugaku giữ vai trò quan trọng trong hạ tầng nghiên cứu và phát triển của đất nước, nên cần ưu tiên an ninh đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu.

Fugaku chính thức ra mắt tháng 3/2021, do Trung tâm Khoa học Tính toán của Riken tại Kobe vận hành. Siêu máy tính do Riken và Fujitsu cùng phát triển từ năm 2010, với chi phí 130 tỷ yên. Fugaku từng được xếp hạng nhanh nhất thế giới từ tháng 6/2020 cho đến khi bị hệ thống Frontier của Mỹ vượt qua vào tháng 5/2022.

Rikyu cũng đặt tại Kobe, bắt đầu hoạt động từ tháng trước, nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI hỗ trợ nghiên cứu khoa học, trong đó có các dự án được chọn thuộc chương trình AI cho Khoa học của MEXT.