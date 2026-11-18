Ảnh: NHK

Riken và Bộ Giáo dục - Khoa học Nhật Bản cho biết lưu lượng truy cập đáng ngờ từ bên ngoài đã được phát hiện hôm thứ Năm tuần trước trên hệ thống xác thực người dùng của Fugaku.

Siêu máy tính này được đặt tại một cơ sở ở thành phố Kobe, miền Tây Nhật Bản. Lúc 4h30 sáng thứ Bảy vừa qua, Riken đã chặn truy cập từ bên ngoài và tạm dừng hoạt động của Fugaku.

Riken đã thông báo cho người dùng, đồng thời tiếp tục xác minh liệu có xảy ra rò rỉ dữ liệu hay không.

Fugaku được phát triển với một số mục tiêu như trở thành máy tính nhanh nhất thế giới, và chính thức đi vào hoạt động toàn diện từ năm 2021. Khi đó, siêu máy tính này đã đạt được mục tiêu về tốc độ tính toán.

Các trường đại học và viện nghiên cứu đang sử dụng Fugaku cho những nghiên cứu tiên tiến về phòng chống thiên tai và khoa học cơ bản. Nhiều doanh nghiệp tư nhân, trong đó có các công ty dược phẩm, cũng sử dụng siêu máy tính này để phát triển sản phẩm.

Theo NHK