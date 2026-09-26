Siêu máy tính dự đoán tỷ số Việt Nam vs Philippines: Kịch bản 3-1 cho thầy trò HLV Kim Sang-sik?

Ảnh minh họa (AL).

Máy tính dự đoán Việt Nam thắng Philippines 3-1

Theo hệ thống FootballPredictions.ai, thuật toán phân tích dữ liệu trước trận đánh giá Việt Nam là đội có khả năng giành chiến thắng cao hơn Philippines. Mô hình này đồng thời đưa ra kịch bản trận đấu có trên 2,5 bàn và tỷ số tham khảo Việt Nam 3-1 Philippines.

Một hệ thống khác là Wincomparator tính toán khả năng Việt Nam thắng ở mức 58,48%, hòa 22,27% và Philippines thắng 19,25%. Đây là các xác suất do thuật toán của trang này đưa ra, không phải kết quả dự báo chính thức của FIFA hay Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á.

The Stats Zone cũng nhận định Việt Nam đang có ưu thế về thành tích đối đầu và phong độ. Trang phân tích của Anh cho rằng Philippines nhiều khả năng ưu tiên hệ thống phòng ngự chặt, trong khi Việt Nam sẽ phải kiên nhẫn tìm khoảng trống để khai thác.

Như vậy, các mô hình hiện không hoàn toàn thống nhất về tỷ số cụ thể, nhưng đều cho thấy xu hướng nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam vs Philippines đá lúc nào?

Theo lịch FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trận Việt Nam - Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9/2026, giờ Việt Nam, trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.

Sau trận gặp Philippines, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp Thái Lan ngày 29/9 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Pakistan ngày 2/10. AFF xác nhận Việt Nam sử dụng phần lớn bộ khung vừa thi đấu tại ASEAN Hyundai Cup 2026, đồng thời bổ sung hai gương mặt mới Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu mới với 14 đội tuyển, chia thành hai division. Division 1 được tổ chức tại Indonesia, trong khi Division 2 thi đấu tại Hong Kong, Trung Quốc.

Philippines mang tới Indonesia nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài

Philippines bước vào giải với lực lượng đáng chú ý. AFF cho biết phần lớn cầu thủ trong danh sách của HLV Carles Cuadrat đang chơi bóng bên ngoài Philippines, tại châu Âu, Mỹ và nhiều giải đấu ở châu Á.

Những cái tên đáng chú ý gồm thủ môn Kevin Ray Mendoza, các hậu vệ Jesper Nyholm, Daisuke Sato, Jefferson Tabinas; tiền vệ Manny Ott, Sandro Reyes, Oskari Kekkonen; cùng tiền đạo Bjorn Martin Kristensen, cầu thủ thuộc KFUM Oslo của Na Uy.

Yếu tố này khiến Philippines có khả năng tạo ra nhiều khó khăn hơn so với những gì chênh lệch thành tích đối đầu thể hiện.

Phong độ Việt Nam tạo cơ sở cho các mô hình dự báo

Dữ liệu trước trận cho thấy Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với chuỗi kết quả tích cực. Tại ASEAN Hyundai Cup 2026 vừa kết thúc hồi tháng 8, Việt Nam lần lượt thắng Indonesia 3-0, Campuchia 3-1, vượt qua Malaysia ở bán kết và đánh bại Thái Lan sau hai lượt trận chung kết để giành chức vô địch.

Ở chiều ngược lại, Philippines có kết quả không ổn định hơn tại giải khu vực vừa qua: thắng Lào 4-1 nhưng thua Myanmar 1-4, Thái Lan 0-1 và Malaysia 0-1.

Chính dữ liệu phong độ này, kết hợp lịch sử đối đầu và hiệu suất ghi bàn, là một phần cơ sở để các hệ thống thống kê quốc tế đánh giá Việt Nam cao hơn trước giờ bóng lăn.

Khán giả Việt Nam xem Việt Nam vs Philippines ở đâu?

Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý để tránh nhầm FIFA ASEAN Cup 2026 với ASEAN Hyundai Cup 2026 diễn ra trong tháng 7 và tháng 8.

Tính đến sáng 26/9/2026, các nguồn được kiểm tra chưa cho thấy thông báo chính thức, rõ ràng về đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam.

Trang FPT khi giới thiệu trận Việt Nam - Philippines cũng cho biết bản quyền phát sóng giải đấu này tại Việt Nam chưa được công bố chính thức tại thời điểm bài viết được cập nhật.

Do đó, khán giả nên kiểm tra thông báo mới nhất từ VFF, FIFA, AFF và các đơn vị truyền hình sát giờ trận đấu; không nên mặc định FIFA ASEAN Cup được phát trên cùng nền tảng với ASEAN Hyundai Cup 2026.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Philippines

Việt Nam: Nguyễn Filip; Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Lý Đức; Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long, Cao Pendant Quang Vinh; Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Đình Bắc.

Philippines: Kevin Ray Mendoza; Jesper Nyholm, Jefferson Tabinas, Daisuke Sato; Zico Bailey, Manny Ott, Oskari Kekkonen, Sandro Reyes; Jarvey Gayoso, Bjorn Martin Kristensen, Andre Leipold.

Dự đoán Việt Nam vs Philippines

Từ các mô hình được công bố trước trận:

FootballPredictions.ai: Việt Nam 3-1 Philippines.

Wincomparator: Việt Nam thắng 58,48%, hòa 22,27%, Philippines thắng 19,25%.

The Stats Zone: nhận định theo hướng Việt Nam thắng.

Dự báo nổi bật: Việt Nam 3-1 Philippines.

Tuy nhiên, Philippines sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự - phản công, vì vậy khả năng trận đấu diễn ra chặt chẽ trong giai đoạn đầu là điều không thể loại trừ.