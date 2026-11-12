Siêu máy tính dự đoán trận U23 Việt Nam - U23 Singapore lúc 19h hôm nay

U23 Việt Nam hướng tới trận thắng thứ 2 khi đối đầu U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11 trên sân Pleiku, lượt trận thứ hai giải Gia Lai VTV Cup 2026.

Tinh thần toàn đội đang rất tốt sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U23 Thái Lan 3-0 ở trận mở màn giải đấu.

Trong trận thắng Thái Lan, khả năng tổ chức tấn công, phối hợp nhóm và pressing được U23 Việt Nam thể hiện khá hiệu quả.

Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam cũng thi đấu khá tốt khi chưa để thủng lưới tại giải.

Về phía U23 Singapore, đội bóng này vừa cầm hòa U23 Qatar 0-0 ở trận đầu tiên. Ảnh: Nguyên Khôi.

Dễ nhận thấy, U23 Singapore có khả năng phòng ngự tương đối kỷ luật. Ảnh: Nguyên Khôi.

U23 Singapore ưu tiên đội hình thấp, chơi chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Ảnh: Hoàng Tùng.

Điểm yếu của U23 Singapore là khả năng chuyển đổi trạng thái và sức ép tấn công chưa thực sự nổi bật. Ảnh: Hoàng Tùng.

Theo Siêu máy tính Chat GPT, U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Singapore với tỷ số 2-0 và sáng cửa lên ngôi vô địch.