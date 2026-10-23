Siêu máy tính dự đoán Quả bóng Vàng 2026

Tiền đạo Lamine Yamal được dự đoán sẽ thống trị cuộc đua Quả bóng Vàng trong thập niên tới.

Theo siêu máy tính của Công ty Canadian Sports Betting, ngôi sao Barcelona có thể 3 lần giành danh hiệu cao quý này, vào các năm 2027, 2031 và 2035. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha chưa được đánh giá cao nhất ở cuộc bầu chọn năm nay.

Thay vào đó, siêu máy tính chọn tiền đạo Harry Kane đăng quang Quả bóng Vàng 2026 với xác suất 58%, vượt xa mức 18% của Yamal.

Siêu máy tính dự đoán Harry Kane sẽ giành Quả bóng Vàng 2026. Ảnh: Getty.

Nếu dự đoán thành hiện thực, chân sút Bayern Munich sẽ lần đầu nhận giải, còn tài năng 19 tuổi của Barcelona chấp nhận vị trí Á quân năm thứ 2 liên tiếp.

Đây sẽ là kết quả đáng tiếc với Yamal, bởi anh vừa có một mùa giải thành công. Chân sút trẻ này ghi 24 bàn và 18 kiến tạo cho Barcelona, góp công bảo vệ chức vô địch La Liga. Trên đấu trường quốc tế, ngôi sao 19 tuổi còn cùng tuyển Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026.

Tuy nhiên, xét về thành tích cá nhân, Kane sở hữu những con số vượt trội. Tiền đạo 33 tuổi ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern Munich trong mùa 2025-2026, giúp đội bóng Đức đoạt Bundesliga, Cup Quốc gia và Siêu Cup Đức.

Chân sút người Anh còn ghi 12 bàn cho đội tuyển quốc gia, góp công giành Huy chương Đồng tại World Cup 2026.

Phong độ ghi bàn ấy cũng đưa Kane lên vị trí ứng cử viên số một tại nhiều nhà cái. Ladbrokes, Bet Victory và Coral cùng niêm yết tỷ lệ 2/5 (đợt 5 ăn 2) cho tiền đạo Bayern Munich, so với 7/4 của Lamine Yamal. Xếp tiếp theo là Kylian Mbappe (14/1) và Lionel Messi (20/1).

Dù lép vế ở cuộc đua năm nay, song siêu máy tính dự đoán tương lai xán lạn cho Yamal. Anh được dự đoán giành 3 trong 10 Quả bóng Vàng sắp tới.

Khi đó, tiền đạo Barcelona sẽ sánh ngang thành tích của những huyền thoại Johan Cruyff, Michel Platini và Marco van Basten. Trong lịch sử, chỉ Lionel Messi với 8 danh hiệu và Cristiano Ronaldo với 5 lần đăng quang vượt qua cột mốc này.

Yamal được dự đoán trong 10 năm tới sẽ đoạt 3 Quả bóng Vàng. Ảnh: Getty.

Bên cạnh Lamine Yamal, siêu máy tính còn dự đoán hàng loạt ngôi sao khác thay nhau bước lên đỉnh cao. Tiền vệ Jude Bellingham được chọn cho năm 2028, tiếp đến là tiền vệ Michael Olise năm 2029 và tiền đạo Erling Haaland năm 2030.

Giai đoạn sau tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của những tài năng trẻ. Tiền đạo Endrick được dự đoán giành Quả bóng Vàng 2032, trước khi trung vệ Pau Cubarsi đăng quang năm 2033.

Hai danh hiệu còn lại trong bản dự đoán thuộc về tiền vệ Arda Guler năm 2034 và tiền đạo Estevao năm 2036. Đáng chú ý, những cái tên như Kylian Mbappe hay Vinicius Junior đều không xuất hiện trong danh sách chiến thắng của siêu máy tính từ nay đến năm 2036.

Người chiến thắng Quả bóng Vàng 2026 sẽ được xướng tên tại buổi lễ được tổ chức ở thủ đô London (Anh) vào tối 26/10.

Siêu máy tính Canadian Sports Betting dự đoán 10 Quả bóng Vàng tiếp theo 2026: Harry Kane

2027: Lamine Yama

2028: Jude Bellingham

2029: Michael Olis

2030: Erling Haaland

2031: Lamine Yamal

2032: Endrick

2033: Pau Cubarsi

2034: Arda Guler

2035: Lamine Yamal

2036: Estevao.