Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Man City vs Ipswich

Dự đoán của siêu máy tính Opta

Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, Man City có 73% khả năng giành chiến thắng. Trong khi đó, cơ hội để Ipswich tạo bất ngờ chỉ ở mức 11,4%, còn khả năng hai đội hòa nhau ở mức 15,6%.

Những con số cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội, đặc biệt khi Man City được thi đấu trên sân nhà và đang duy trì phong độ ấn tượng tại Ngoại hạng Anh.

Dù vừa để thua PSG 2-4 ở Champions League, thầy trò HLV Enzo Maresca vẫn được đánh giá vượt trội so với đối thủ đang đứng giữa bảng xếp hạng.

Mưa bàn thắng ở Etihad?

Man City đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với thành tích toàn thắng sau 6 vòng, hơn Arsenal 3 điểm. Ở trận đấu gần nhất tại giải quốc nội, đội chủ sân Etihad đánh bại Liverpool 3-0 ngay tại Anfield.

Nếu tiếp tục vượt qua Ipswich, HLV Enzo Maresca sẽ trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử Premier League giành chiến thắng ở cả 7 trận đầu mùa.

Man City cũng có cơ hội tái lập thành tích từng được Chelsea mùa 2005/06 và Liverpool mùa 2019/20 thiết lập.

Lợi thế sân nhà càng củng cố niềm tin cho Man City. Đội bóng này chỉ thua 2 trong 22 trận Ngoại hạng Anh gần nhất tại Etihad, giành 17 chiến thắng và 3 trận hòa.

Ipswich khó tạo bất ngờ

Ipswich có khởi đầu tương đối tích cực với 3 chiến thắng sau 6 vòng, hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Đội bóng của HLV Gary O'Neil vừa đánh bại Fulham 2-1 sau màn ngược dòng ở những phút cuối. Trước đó, Ipswich cũng lần lượt vượt qua Sunderland và Crystal Palace.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự đang là điểm yếu lớn nhất của đội khách. Ipswich đã để thủng lưới 12 bàn từ đầu mùa và trải qua 25 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh.

Thống kê này càng khiến Ipswich gặp bất lợi khi phải đối đầu hàng công Man City, nơi Erling Haaland đang duy trì phong độ ghi bàn ổn định.

Lịch sử đối đầu

Man City toàn thắng trong 3 lần gần nhất chạm trán Ipswich, với cách biệt ít nhất 3 bàn mỗi trận.

Lần gần nhất Ipswich giành chiến thắng trên sân Man City tại giải đấu cao nhất nước Anh đã diễn ra từ tháng 11.2000, với tỉ số 3-2.

Với phong độ hiện tại cùng lợi thế sân nhà, Man City được Opta đánh giá có khả năng cao giành trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu Ngoại hạng Anh.