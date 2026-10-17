Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Everton vs Chelsea

Dự đoán của siêu máy tính Opta

Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, Everton có 42,9% khả năng giành chiến thắng. Trong khi đó, cơ hội giành trọn 3 điểm của Chelsea là 30,4%, còn xác suất hai đội chia điểm ở mức 26,7%.

Xét về tỷ số cụ thể, kịch bản Everton thắng 2-1 có xác suất 9,50%, trong khi khả năng Chelsea giành chiến thắng với tỷ số tương tự đạt 7,90%.

Đáng chú ý, tỷ số hòa 1-1 là kết quả đơn lẻ có xác suất cao nhất, đạt 10,89%. Điều này cho thấy Everton có lợi thế nhất định, nhưng Chelsea vẫn đủ khả năng cạnh tranh trong chuyến làm khách lần này.

Điểm tựa sân nhà của Everton

Everton đang có khởi đầu tích cực tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sau 6 vòng đấu, thầy trò HLV David Moyes giành 2 chiến thắng và 4 trận hòa, thu về 10 điểm và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Ở vòng đấu gần nhất, Everton hòa Hull City 2-2 trên sân khách, qua đó tiếp tục duy trì thành tích bất bại.

Lợi thế của Everton còn nằm ở khả năng phòng ngự trên sân nhà. Đội bóng vùng Merseyside đã giữ sạch lưới 2 trong 3 trận tại Hill Dickinson mùa này.

Đáng chú ý, Everton bất bại trong 8/9 lần gần nhất tiếp đón Chelsea, trong đó có 6 chiến thắng. Đây là cơ sở để thầy trò David Moyes tự tin hướng tới một kết quả thuận lợi.

Chelsea đối mặt thử thách

Chelsea bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau chiến thắng 5-1 trước Bournemouth. Joao Pedro và Jordan Henderson cùng lập cú đúp, trong khi Morgan Rogers đóng góp một bàn thắng.

Sự trở lại của Moises Caicedo cũng giúp tuyến giữa Chelsea có thêm lựa chọn, tạo điều kiện để HLV Xabi Alonso duy trì sức tấn công trước Everton.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn là vấn đề đáng lo của đội khách. Chelsea đã trải qua 22 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh.

Trước một Everton thi đấu kỷ luật và có lợi thế sân nhà, Chelsea sẽ cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn giành trọn 3 điểm.

Lịch sử đối đầu

Everton chiếm ưu thế trong những lần gần đây tiếp đón Chelsea. Trong 9 chuyến làm khách gần nhất tại sân của Everton, đội bóng thành London chỉ thắng 1 trận, hòa 2 và thua 6.

Ở mùa giải trước, Everton từng đánh bại Chelsea 3-0 trên sân nhà.

Với phong độ bất bại của Everton cùng những vấn đề nơi hàng thủ Chelsea, siêu máy tính Opta dự báo đội chủ nhà có cơ hội chiến thắng cao hơn.

Tuy nhiên, khả năng hai đội chia điểm vẫn đáng kể khi Chelsea đang sở hữu hàng công có khả năng tạo đột biến.