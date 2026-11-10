Siêu máy tính dự đoán kết quả bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan hôm nay

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U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Mấy giờ đá, trực tiếp trên kênh nào?

U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku. Những thay đổi về lực lượng khiến cuộc đối đầu này càng đáng chờ đợi.

Theo dự đoán của ChatGPT, U23 Việt Nam có 51,2% cơ hội giành chiến thắng, U23 Thái Lan có 38%, còn khả năng hai đội hòa là 10,8%. Tỷ số được dự đoán là 2-1 cho đội của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh.

Lợi thế của U23 Việt Nam là sân nhà Pleiku và lực lượng có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị của đội rất ngắn. Các cầu thủ chỉ hội quân đầy đủ vào ngày 9/11, sau khi vòng 7 V.League khép lại, nên ban huấn luyện gần như chỉ có một buổi tập để hoàn thiện chiến thuật và tăng cường sự kết nối giữa các tuyến.

U23 Việt Nam có 26 cầu thủ, trong đó có 7 gương mặt từng dự ASIAD 2026. Đội thiếu Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương do ba cầu thủ này được gọi lên đội tuyển quốc gia. Dù vậy, danh sách vẫn có Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận và Nguyễn Quốc Toản. Ba cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa mang đến thêm phương án nhân sự cho huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh.

U23 Thái Lan cũng chỉ hội quân từ ngày 9/11 và mang sang Gia Lai 23 cầu thủ do huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul đăng ký. Các cái tên đáng chú ý là Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri.

Tại ASIAD 2026, U23 Thái Lan thắng Kyrgyzstan 3-2 và Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, nhưng thua Nhật Bản và Trung Quốc, cho thấy hàng thủ vẫn còn điểm yếu. Theo nhận định, nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và khai thác khoảng trống ở hai biên, U23 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng.

Hai đội từng gặp nhau ở chung kết SEA Games 33 năm 2025, khi U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan 3-2 sau hiệp phụ. Tuy nhiên, ở lần gặp gần nhất ngày 28/3/2026 tại CFA Team China, U23 Việt Nam thua 0-1. Vì vậy, trận đấu tại Pleiku cũng là cơ hội để đội chủ nhà đòi lại món nợ.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng có nhiều nhân tố đáng chú ý, U23 Việt Nam được siêu máy tính ChatGPT đánh giá cao hơn. Dù U23 Thái Lan sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến, đội bóng áo đỏ vẫn được kỳ vọng giành chiến thắng sát nút.

Dự đoán: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan.