Siêu máy tính dự đoán chủ nhân Quả bóng vàng 2026

Harry Kane bỏ xa Lamine Yamal với cơ hội chiến thắng cao gấp hơn 3 lần đối thủ

Trước thềm Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 diễn ra tại London (Anh) vào tối 26.10 (rạng sáng 27.10 giờ Việt Nam), siêu máy tính của công ty Canadian Sports Betting đã đưa ra những dự đoán đáng chú ý về kết quả cuộc bầu chọn năm nay.

Theo tính toán dữ liệu, chân sút Harry Kane được dự báo có tới 58% cơ hội chiến thắng, bỏ xa ngôi sao trẻ Lamine Yamal với 18% cơ hội.

Ngay từ khi tạp chí France Football công bố danh sách 30 ứng cử viên, Harry Kane đã trở thành cái tên thu hút sự chú ý nhất nhờ phong độ cá nhân hủy diệt.

Cơ sở vững chắc nhất giúp tiền đạo 33 tuổi sáng cửa đoạt Quả bóng vàng chính là mùa giải 2025 - 2026 bùng nổ nhất trong sự nghiệp. Kane đã ghi tới 61 bàn thắng sau 51 trận trên mọi đấu trường cho Bayern Munich, góp công lớn giúp “Hùm xám” thâu tóm danh hiệu quốc nội gồm Bundesliga, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Đức.

Riêng tại giải VĐQG Đức, anh ghi 36 bàn để giành Chiếc giày vàng châu Âu. Trong màu áo đội tuyển Anh, thủ quân của “Tam Sư” cũng đóng góp 6 bàn thắng, dẫn dắt đại diện xứ sở sương mù giành tấm HCĐ World Cup - vị trí cao nhất của họ kể từ năm 1966.

Ở chiều ngược lại, Lamine Yamal vừa trải qua một mùa giải rực rỡ khi đóng góp 24 bàn thắng cùng 18 đường kiến tạo cho Barcelona, giúp đội bóng xứ Catalonia bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga.

Trên cấp độ ĐTQG, thần đồng 19 tuổi này cùng đội tuyển Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới với chức vô địch World Cup 2026 và được đề cử đồng thời ở hạng mục Quả bóng vàng nam cùng giải tài năng trẻ.

Tuy nhiên, nếu so sánh về các thông số trình diễn cá nhân, Yamal vẫn bị đánh giá lép vế hơn so với Kane. Nếu dự đoán của siêu máy tính đúng, chân sút của Barca sẽ một lần nữa phải nếm trái đắng về nhì giống như thất bại trước Ousmane Dembele vào năm 2025.

Bên cạnh hai ứng viên hàng đầu kể trên, cuộc đua Quả bóng vàng 2026 còn ghi nhận sự góp mặt của Kylian Mbappe - Vua phá lưới World Cup 2026 với 10 bàn thắng và tiền vệ Rodri - người tự tin với điểm tựa là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026.

Quy trình bầu chọn Quả bóng vàng do tạp chí France Football tổ chức từ năm 1956 đến nay quy định ba tiêu chí ưu tiên gồm: màn trình diễn cá nhân, danh hiệu tập thể và tinh thần thể thao.

Hội đồng gồm 100 nhà báo uy tín đại diện cho 100 quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA sẽ chọn ra 10 cầu thủ từ danh sách 30 ứng viên để chấm điểm theo các nấc 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 và 1 điểm. Cầu thủ có tổng điểm cao nhất sẽ trở thành chủ nhân của danh hiệu.

Lịch sử giải thưởng ghi nhận Lionel Messi nắm giữ kỉ lục với 8 lần giành danh hiệu này, Cristiano Ronaldo xếp thứ hai với 5 lần, trong khi Johan Cruyff, Michel Platini và Marco Van Basten cùng chia nhau vị trí thứ ba với 3 lần chiến thắng.

Trước năm 1994, giải thưởng này chỉ giới hạn cho các cầu thủ mang quốc tịch châu Âu, khiến những huyền thoại như Pele hay Diego Maradona trắng tay, còn Alfredo Di Stefano chỉ có thể giành 2 Quả bóng vàng (1957, 1959) sau khi nhập quốc tịch Tây Ban Nha.

Dù đánh giá Yamal thất thế trong năm 2026, siêu máy tính của Canadian Sports Betting lại đưa ra dự báo vô cùng tươi sáng cho tương lai của ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha.

Máy tính dự đoán Yamal sẽ có tới 3 lần đăng quang Quả bóng Vàng trong 10 năm tiếp theo vào các năm 2027, 2031 và 2035, giúp anh có thể sánh ngang với các huyền thoại Cruyff, Platini hay Van Basten.

Trong danh sách các cầu thủ được siêu máy tính dự đoán sẽ chạm tay vào Quả bóng vàng từ nay đến năm 2036 còn xuất hiện nhiều ngôi sao đình đám như Jude Bellingham (2028), Michael Olise (2029), Erling Haaland (2030), Endrick (2032), Pau Cubarsi (2033), Arda Guler (2034) và Estevao (2036).

Bất ngờ lớn nhất là việc những siêu sao danh tiếng hàng đầu hiện tại như Kylian Mbappe hay Vinicius Junior hoàn toàn vắng mặt trong danh sách thắng giải của siêu máy tính trong 10 năm tới.