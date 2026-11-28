Mới đây, siêu mẫu Việt Vũ Thu Phương gây chú ý khi xuất hiện tại lễ kỷ niệm 15 năm của tạp chí Harper's Bazaar với bộ đầm đính kết cầu kỳ, sau thời gian dài ít tham gia sự kiện. Ở tuổi 41, cựu người mẫu sinh năm 1985 vẫn giữ vóc dáng săn chắc nhờ lịch tập đều đặn với khiêu vũ, pickleball, bơi lội và thiền mỗi ngày.

Vũ Thu Phương tại lễ kỷ niệm 15 năm tạp chí Harper's Bazaar. (Ảnh: FBNV)

Sinh ra ở Nam Định, Vũ Thu Phương bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp từ năm 2004 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn lớn. Cô còn lấn sân điện ảnh với các phim Cô nàng bất đắc dĩ, Hoàng tử ăn mày, Khát vọng thượng lưu.

Năm 2011, khi sự nghiệp đang lên, cô bất ngờ giải nghệ để kết hôn với doanh nhân Trần Thanh Hải, hơn cô 9 tuổi. Người chồng khi ấy đã có hai con riêng từ cuộc hôn nhân trước. Vũ Thu Phương chọn đón cả hai về chung sống. "Tôi luôn tự nhủ rằng mấy đời bánh đúc có xương, đã làm mẹ kế nên thương con chồng", cô từng chia sẻ.

Cặp đôi có thêm hai con gái chung, sinh năm 2013 và 2016. Gia đình 4 cô con gái thường xuyên du lịch, chơi thể thao, đi xem hòa nhạc cùng nhau. Những năm đầu hôn nhân không ít sóng gió khi việc kinh doanh của chồng gặp khó khăn, hai vợ chồng cũng thường bất đồng.

Ở tuổi 41, Vũ Thu Phương vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ. (Ảnh: FBNV)

Vài năm sau, Vũ Thu Phương trở lại nghề với vai trò giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi nhan sắc, đồng thời kinh doanh thời trang và ẩm thực. Đến tháng 1/2025, cô xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ tháng 11/2024, sau 13 năm chung sống. "Có quá nhiều vấn đề, quá nhiều sự khác biệt không thể còn hàn gắn được", cô nói về lý do đổ vỡ.

Dù vậy, cả hai chọn cách chia tay văn minh và tiếp tục cùng nhau nuôi dạy các con. Hai con gái chung hiện sống cùng Vũ Thu Phương và mẹ cô.

Sau ly hôn, nữ siêu mẫu sống kín tiếng, tập trung kinh doanh và chăm con, thường chia sẻ những chuyến đi chùa trên trang cá nhân. "Khi mình tìm thấy chính bản thân mình là lúc cuộc sống mới bắt đầu", cô viết.