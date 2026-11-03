Siêu mẫu Victoria's Secret bất ngờ đeo nhẫn ở ngón áp út giữa tin hẹn hò Tom Brady

Theo Page Six, siêu mẫu Candice Swanepoel mới đây được bắt gặp xuất hiện một mình trên phố với phong cách thời trang giản dị. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý lại là chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út bàn tay trái của cô.

Trong những bức ảnh được ghi lại hôm 30/10, chân dài 38 tuổi diện quần legging đen, áo ba lỗ và đội mũ lưỡi trai đồng màu. Ngoài chiếc nhẫn đáng chú ý, Candice còn đeo một chiếc nhẫn vàng ở ngón út và vòng tay cùng tông.

Chân dài 38 tuổi diện quần legging đen, áo ba lỗ và đội mũ lưỡi trai đồng màu.

Đáng nói, sau đó, nữ siêu mẫu được nhìn thấy đi vào khu vực nhà để xe thuộc tòa nhà văn phòng của Tom Brady. Sự xuất hiện này diễn ra giữa thời điểm Candice Swanepoel và cựu ngôi sao NFL được cho là đang tìm hiểu nhau.

Trước đó, một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài vài tháng, nhưng chưa đến mức quá nghiêm túc. "Tom đang gặp gỡ Candice và thực sự thích dành thời gian bên cô ấy", nguồn tin chia sẻ.

Candice còn đeo một chiếc nhẫn vàng ở ngón út và vòng tay cùng tông.

Tuy nhiên, người này cũng cho biết Tom Brady hiện chưa muốn vội vàng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc mới. Sau khi ly hôn siêu mẫu Gisele Bündchen vào tháng 10/2022, Tom Brady từng hẹn hò một số phụ nữ. Theo nguồn tin, cựu vận động viên 49 tuổi hiện cảm thấy khá thoải mái với cuộc sống tình cảm của mình.

Vì vậy, dù chiếc nhẫn trên tay Candice Swanepoel gây tò mò, hiện chưa có thông tin xác nhận đây là nhẫn đính hôn hay dấu hiệu cho thấy cô và Tom Brady chuẩn bị kết hôn.

Bên cạnh những đồn đoán tình cảm, mối quan hệ giữa Candice Swanepoel và Tom Brady còn được cho là nguyên nhân khiến tình bạn lâu năm của cô với siêu mẫu Joan Smalls rạn nứt. Theo Page Six, một nguồn tin tiết lộ Joan Smalls không hài lòng khi Candice bắt đầu hẹn hò Tom Brady, người mà Joan từng có quan hệ tình cảm trước đó.

Mối quan hệ giữa Candice Swanepoel và Tom Brady còn được cho là nguyên nhân khiến tình bạn lâu năm của cô với siêu mẫu Joan Smalls rạn nứt.

Đáng chú ý, Candice và Joan được cho là đã duy trì tình bạn thân thiết suốt 15 năm. Nguồn tin khẳng định khi Joan Smalls còn hẹn hò Tom Brady, Candice từng nhiều lần khuyên bạn mình chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, sau đó, chính cô lại bắt đầu gặp gỡ cựu ngôi sao bóng bầu dục.

Giữa những thông tin này, Joan Smalls liên tục đăng tải các dòng trạng thái được cho là mang hàm ý nhắm đến người bạn cũ. Trong một bài viết trên Instagram dịp Halloween, nữ siêu mẫu chia sẻ: "Halloween năm nay, tôi sẽ hóa trang thành tinh thần chịu trách nhiệm. Có vẻ đó là điều đáng sợ nhất mà một số người phải đối mặt".

Trước đó, Joan cũng để lại bình luận dưới một bài đăng đề cập đến nghi vấn cô và Candice không còn theo dõi nhau trên Instagram.

Nữ siêu mẫu viết: "Hai từ thôi: Summer House! Điều đó sẽ giải thích tất cả". Câu nói được cho là ám chỉ chương trình truyền hình thực tế Summer House, nơi tình bạn giữa hai nhân vật nữ tan vỡ sau khi một người bí mật hẹn hò bạn trai cũ của người còn lại.

Ngoài ra, theo những ảnh chụp màn hình được tài khoản DeuxMoi đăng tải, Joan Smalls bị cho là đã trả lời một người hâm mộ rằng cô "không làm bạn với những kẻ đâm sau lưng". Tuy nhiên, tính xác thực của đoạn trao đổi này chưa được xác nhận độc lập.

Hiện Tom Brady vẫn chưa công khai xác nhận tình trạng mối quan hệ.

Hiện Candice Swanepoel và Tom Brady chưa công khai xác nhận tình trạng mối quan hệ, cũng chưa lên tiếng về những suy đoán liên quan đến chiếc nhẫn. Giữa loạt thông tin gây bàn tán, việc Candice xuất hiện với chiếc nhẫn trên ngón áp út càng khiến chuyện tình cảm của cô và Tom Brady trở thành tâm điểm chú ý.