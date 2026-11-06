Siêu mẫu từng diện nội y 2,5 triệu USD từ chối trở lại sàn diễn ở tuổi 43, tiết lộ điều khó nói

Siêu mẫu Australia Miranda Kerr (43 tuổi), cựu thiên thần nội y Victoria's Secret, mới đây tiết lộ lý do từ chối lời mời tái xuất tại Victoria's Secret Fashion Show. Dù từng 6 lần trình diễn cho thương hiệu, người đẹp cho biết ý nghĩ tiếp tục sải bước trên sàn catwalk trong trang phục nội y khiến cô cảm thấy lo lắng, không thoải mái.

Năm 2026 đánh dấu tròn 20 năm kể từ lần đầu Miranda Kerr xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show. Nhân dịp này, thương hiệu nội y đình đám đã ngỏ lời mời siêu mẫu trở lại. Tuy nhiên, sau thời gian cân nhắc, cô quyết định không tham gia.

Chia sẻ trong podcast Not Skinny But Not Fat mới đây, Miranda cho biết ban đầu cô rất hào hứng khi nhận được lời mời. Những ký ức đẹp về khoảng thời gian từng trình diễn cho Victoria's Secret khiến người đẹp nghiêm túc cân nhắc cơ hội tái xuất.

Tuy nhiên, sau cảm giác phấn khích ban đầu, cô bắt đầu xuất hiện tâm lý bất an.

Miranda kể đã thử thiền định để giải tỏa căng thẳng, đồng thời hình dung bản thân một lần nữa đứng trên sàn diễn trong trang phục nội y. Thế nhưng, khi tưởng tượng đến khoảnh khắc đó, cô bất ngờ cảm thấy không thoải mái.

"Mọi người đều mặc nội y, tôi đã 43 tuổi và có 4 con trai", siêu mẫu chia sẻ. Cô mô tả cảm giác lúc ấy giống như bụng bị thắt lại. Dù cố gắng thiền định và thư giãn, trạng thái bất an vẫn không biến mất.

Chỉ khi tự nhủ sẽ không tham gia buổi trình diễn, Miranda mới cảm thấy nhẹ nhõm. Điều này giúp cô nhận ra từ chối lời mời là lựa chọn phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại.

Miranda từng diện bộ nội y “Fantasy Treasure Bra” tại Victoria's Secret Fashion Show năm 2011. (Ảnh: Instagram nhân vật)

Người đẹp cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của thương hiệu. Tuy nhiên, cô cho rằng bản thân đã bước sang một chặng đường mới của cuộc đời. "Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại", Miranda chia sẻ.

Dù quyết định không trở lại sàn diễn, siêu mẫu vẫn cảm thấy vinh dự khi được Victoria's Secret nhớ đến và gửi lời mời nhân dịp kỷ niệm đặc biệt.

Miranda Kerr có một con trai với chồng cũ là nam diễn viên người Anh Orlando Bloom và ba con trai với chồng hiện tại Evan Spiegel, đồng sáng lập Snapchat.

Ngày 18/10, siêu mẫu từng đăng tải trên Instagram những hình ảnh và kỷ niệm về lần đầu tham gia Victoria's Secret Fashion Show năm 2006. Cô đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người bạn, đồng nghiệp đã đồng hành trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Miranda Kerr (bên phải) và chồng hiện tại, CEO Snap Evan Spiegel (bên trái), có với nhau 3 con trai và đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. (Ảnh: Instagram nhân vật)

Đối với Miranda, việc được thương hiệu mời trở lại sau 20 năm mang ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, cô quyết định lưu giữ những trải nghiệm đẹp ấy như một phần đáng nhớ trong quá khứ thay vì tiếp tục tái hiện chúng trên sàn diễn.

Miranda Kerr lần đầu trình diễn cho Victoria's Secret vào năm 2006. Một năm sau, cô chính thức trở thành "Thiên thần Victoria's Secret". Sau đó, người đẹp tiếp tục góp mặt trong các show diễn vào năm 2008, 2009, 2011 và 2012.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Miranda là tại Victoria's Secret Fashion Show 2011. Khi đó, cô được lựa chọn trình diễn bộ nội y Fantasy Treasure Bra trị giá 2,5 triệu USD.

Thiết kế đặc biệt được đính gần 3.400 viên đá quý, bao gồm kim cương, ngọc trai và đá aquamarine. Giá trị xa xỉ của bộ nội y khiến ngay cả Miranda cũng không khỏi kinh ngạc. Khi đó, cô từng thốt lên: "Tôi không thể tin mình đang đeo món đồ trị giá 2,5 triệu USD trên người!".