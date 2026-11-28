Xuất hiện trên podcast The Cutting Room Floor của Recho Omondi, siêu mẫu Joan Smalls lần đầu nói rõ lý do tình bạn 15 năm giữa cô và Candice Swanepoel tan vỡ. Hai người từng là cặp bạn thân nổi tiếng của làng mẫu, cùng sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret, thậm chí từng tính chuyện mua chung một căn nhà nghỉ dưỡng.

Joan Smalls lần đầu nói rõ lý do tình bạn 15 năm với Candice Swanepoel tan vỡ. (Ảnh: IGNV)

Theo Joan, tình bạn chấm dứt từ tháng 4. Vài tháng trước, cô lặng lẽ bỏ theo dõi Candice và xóa mọi ảnh chụp chung trên Instagram. Khi được hỏi vì sao, cô chỉ đáp: "Tôi không làm bạn với kẻ đâm sau lưng".

Được hỏi thẳng nguyên nhân có phải là Tom Brady, Joan xác nhận: "Không may, đó chính là chất xúc tác".

Joan kể cô từng qua lại với Tom Brady khoảng 8 tháng. Suốt thời gian đó, Candice là người cô tin tưởng nhất, thường xuyên cho lời khuyên, thậm chí giúp cô soạn tin nhắn gửi anh. Sau khi Joan dừng mối quan hệ, chính Candice lại tìm đến cô. "Cô ấy bắt đầu xem nhẹ những gì tôi đã trải qua để bản thân thấy dễ chịu hơn", Joan nói.

Joan Smalls trên sàn diễn Victoria's Secret 2026. (Ảnh: IGNV)

Theo lời Joan, Candice có xin lỗi nhưng vẫn chọn "tìm hiểu" Tom Brady. Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin Candice và Tom Brady được cho là đã bí mật hẹn hò từ tháng 6. Cả hai chưa lên tiếng xác nhận.

"Điều tôi học được từ chuyện này là quá khứ gắn bó không đảm bảo sự trung thành", Joan chia sẻ. Cô cho biết nỗi đau lớn nhất không phải vì một người đàn ông, mà là cảm giác mất đi một người bạn cô từng nghĩ sẽ ở bên mình cả đời.

Tom Brady ly hôn siêu mẫu Gisele Bündchen vào tháng 10/2022, sau 13 năm chung sống. Từ đó đến nay, huyền thoại bóng bầu dục nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các người đẹp, trong đó có Joan Smalls. Candice Swanepoel hiện chưa phản hồi những chia sẻ của người bạn cũ.