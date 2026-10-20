Siêu mẫu Thanh Hằng nổi bật bên mỹ nhân và nam thần Singapore

Siêu mẫu Thanh Hằng vinh dự nhận được lời mời tại sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp diễn ra tại Đảo quốc Sư Tử.

Là nghệ sĩ duy nhất đến từ Việt Nam, Thanh Hằng vinh dự ngồi ở hàng ghế VIP, cạnh CEO vùng Đông Nam Á và châu Đại Dương của nhãn hàng. Sự xuất hiện của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ phong cách thời trang đẳng cấp cùng thần thái đỉnh cao.

Thanh Hằng có dịp gặp gỡ và giao lưu cùng nhiều ngôi sao quốc tế. Nổi bật trong số đó là LingLing Kwong - Hoa hậu Khao San (2018), diễn viên, người mẫu kiêm thông dịch viên nổi tiếng của Thái Lan.

“Chị đại” của màn ảnh Singapore - Zoe Tay (Trịnh Huệ Ngọc), biểu tượng gạo cội được mệnh danh là “Nữ hoàng của Caldecott Hill” cũng vui vẻ khi gặp gỡ Thanh Hằng.

Nam thần Singapore Glenn Yong không giấu được sự ngạc nhiên khi biết Thanh Hằng đã có hơn 20 năm hoạt động trong nghề bởi vẻ ngoài quá trẻ trung của cô. Glenn Yong là diễn viên, ca sĩ Singapore đầu tiên góp mặt trong danh sách “Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới” (2022).

Tại sự kiện, Thanh Hằng nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ bà Yanina Novitskaya - CEO khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương của thương hiệu.

Chia sẻ về chuyến đi, Thanh Hằng cho biết cô cảm thấy rất vui vẻ. Dù lịch trình công việc diễn ra liên tục với mật độ dày đặc nhưng cô cùng ê-kíp vẫn làm việc năng suất.

“Đây không chỉ là cơ hội để trải nghiệm mà còn là dịp để tôi kết giao thêm những người bạn mới trong một không gian ấm cúng, sang trọng”, siêu mẫu cho biết.

Chỉ trong nửa tháng 10, lịch làm việc của Thanh Hằng rất bận rộn khi kéo dài từ trong nước sang nước ngoài. Gần đây nhất, cô tiếp tục xuất hiện trên bìa tạp chí của một thương hiệu cao cấp.