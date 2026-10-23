Siêu mẫu Thanh Hằng 'hẹn hò' chồng nhạc trưởng, MC Thụy Vân VTV trẻ đẹp tuổi 40

Thanh Hằng "hẹn hò" chồng nhạc trưởng

Siêu mẫu Thanh Hằng và ông xã - nhạc trưởng Nhật Minh ăn tối lãng mạn kỷ niệm 3 năm cưới. Hai người chọn trở lại đúng nhà hàng là nơi họ thành đôi năm xưa. "3 năm đám cưới rồi ta ơi! Nơi này của 3 năm trước", cô viết.

Tháng 8/2023, Thanh Hằng được Nhật Minh cầu hôn và cô đã nhận lời. Đám cưới diễn ra vào tháng 10 cùng năm. Sau kết hôn, Thanh Hằng và Nhật Minh sống kín đáo, không phô trương tình cảm ở sự kiện đông người. Dù vậy, họ luôn có mặt ủng hộ người còn lại trong công việc, trao nhau sự quan tâm, cử chỉ ngọt ngào.

Ngoài việc điều chỉnh để phù hợp với cuộc sống gia đình, cả hai đều không thấy cuộc sống thay đổi nhiều hay xáo trộn. Điểm chung của hai vợ chồng là luôn bận rộn, mê làm việc và biết trân trọng từng khoảng thời gian rảnh bên nhau.

Thanh Hằng "hẹn hò" chồng nhạc trưởng.

MC Thụy Vân VTV trẻ đẹp tuổi 40

Trên trang cá nhân, MC Thụy Vân đăng ảnh chụp cùng ca sĩ Đinh Mạnh Ninh kèm chú thích: "Ngay lúc này, mời cả nhà mở VTV3 cùng em gặp 'Chiến tướng của năm' trong Anh trai vượt ngàn chông gai ạ". Nhan sắc tươi trẻ của cô nhận nhiều lời khen từ người dùng mạng. Một khán giả cảm thán Thụy Vân còn trẻ đẹp hơn thời đóng vai Thanh Liên - vợ vua Lý Công Uẩn trong phim truyền hình cổ trang Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long.

Sau khi trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân theo đuổi công việc BTV/MC và trở thành gương mặt quen thuộc của nhà đài, nhất là chương trình Chuyển động 24h. Dù dẫn Chuyển động 24h suốt 12 năm với hàng nghìn số phát sóng trực tiếp, cô vẫn đôi lúc sợ tình trạng tin tức liên tục thay đổi, làm đảo lộn hoàn toàn kịch bản cũng như những lúc sức khỏe không đảm bảo để dẫn bản tin dài.

Khoảnh khắc khác của sao Việt

Ca sĩ Hương Giang mặc giản dị đi ăn với bạn.

Ca sĩ Phương Thanh lên án nạn hát nhép.

Ca sĩ Anh Tú điển trai ở Nhật.

Ca sĩ Trọng Tấn hãnh diện về 2 con theo đuổi nghệ thuật.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát gặp diễn viên Lương Triều Vỹ ở Đài Loan, Trung Quốc.

Diễn viên Ngọc Huyền như nàng thơ bên Hồ Gươm, Hà Nội.

Sao Việt hôm qua: Sao Việt 22/10/2026: Lý Nhã Kỳ như 'nàng thơ' mong manh, Cục trưởng Xuân Bắc ăn bữa tối đạm bạc

Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV