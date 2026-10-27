Siêu mẫu Ngọc Thuý: Tốt nghiệp luật xuất sắc, là tổng giám đốc ở tuổi 46

Lời hứa 28 năm trước

Khi được xướng tên bước lên sân khấu nhận bằng khen và bằng tốt nghiệp cử nhân luật loại xuất sắc, Ngọc Thúy hồi hộp, háo hức như mọi tân cử nhân đứng cạnh, dù đã qua tuổi sinh viên từ lâu. Ở tuổi 46, người đẹp đón nhận khoảnh khắc mà chị gọi là giấc mơ thành hiện thực.

Chia sẻ với VietNamNet, Ngọc Thúy cho biết cảm xúc lớn nhất trong ngày tốt nghiệp là sự hãnh diện về bản thân. “Đó là niềm hạnh phúc khi giấc mơ thành hiện thực, là niềm tự hào khi giữ được lời hứa với chính mình 28 năm về trước”, chị nói.

Ngọc Thúy nhận bằng tốt nghiệp hệ cử nhân.

Với Ngọc Thúy, tấm bằng không phải điểm xuất phát từ con số 0. Suốt 16 năm, chị trải qua nhiều vụ kiện dân sự và hôn nhân gia đình ở cả Mỹ lẫn Việt Nam. Bạn bè thường trêu Ngọc Thúy đi ngược quy trình của nghề, thực tập thực tiễn hơn 10 năm rồi mới cắp sách đến trường lấy bằng. Ở giai đoạn thi hành án của vụ tranh chấp kéo dài nhiều năm, chị không thuê luật sư mà tự đại diện cho mình, đi đến hòa giải thành với nguyên đơn chỉ trong 3 tháng. Theo Ngọc Thúy, “kỳ thực tập nghề” ấy cho chị niềm tin vào chặng đường phía trước.

Đi qua đổ vỡ bằng yoga và sự buông bỏ

Cuộc hôn nhân thứ 2 gần 16 năm của Ngọc Thúy khép lại hồi tháng 5 vừa qua. Trước biến cố, lộ trình của chị đã được vạch sẵn: học thêm khóa đào tạo nghề luật sư 1 năm tại Việt Nam, sau đó trở lại Mỹ cùng chồng mới mở rộng văn phòng luật tư vấn đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam, đồng thời tập sự trực tuyến với một văn phòng luật trong nước để đủ điều kiện thi chứng chỉ hành nghề sau 1 năm. Việc ly hôn khiến kế hoạch ấy tạm lùi lại nhưng không đổi hướng. Thay đổi lớn nhất nằm ở tương lai nghề nghiệp: thay vì sát cánh cùng chồng, Ngọc Thúy tự gây dựng sự nghiệp riêng ngay tại Việt Nam.

Ngọc Thúy cho rằng bí quyết để đứng vững nằm ở 3 điều: chấp nhận, buông bỏ và biết ơn. Chị chọn yêu thương bản thân đúng cách, giữ đời sống tinh thần lành mạnh bằng một môn thể thao yêu thích, tuyệt đối không buông thả vào những thú vui nhất thời chỉ để xoa dịu nỗi đau. Từng đi qua nhiều biến cố, lần này Ngọc Thúy tự dìu mình vượt qua khá nhanh nhờ chính những kinh nghiệm xương máu tích lũy được.

Ngọc Thúy yêu thích bộ môn yoga.

Thói quen sống lành mạnh, kỷ luật từ lâu giúp chị giữ được thăng bằng. Ngọc Thúy gọi yoga là người thầy dẫn đường, cho chị sức mạnh và sự tỉnh táo. Ở biến cố lần này cũng vậy, yoga giúp Ngọc Thúy vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau ly hôn, chấp nhận thực tại và tìm lại niềm tin vào bản thân.

Trở lại Mỹ, Ngọc Thúy đã ổn định nơi ở mới cùng con gái thứ 2. Ngày của chị bắt đầu bằng việc đưa đón con trai và con gái đi học, tiếp đến là đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần, chị đưa con trai đi sinh hoạt hướng đạo sinh, đưa con gái đi tập luyện hay tham gia hoạt động ngoại khóa. Con gái đã biết lái xe nhưng vẫn thích được mẹ đưa đón.

Khi biết mẹ tốt nghiệp đại học ở tuổi 46, 3 người con của Ngọc Thúy đều nhắn tin chúc mừng. Điều chị mong các con nhìn thấy là một người mẹ rực rỡ, hạnh phúc nhất khi được sống cho chính mình, từ đó các con cũng tự do theo đuổi hạnh phúc tự thân.

“Tôi không cần các con trả hiếu bằng cách ở bên chăm sóc khi tôi về già. Chỉ cần các con sống bình an, có trách nhiệm với bản thân và hạnh phúc với những gì mình lựa chọn, đó chính là sự trả hiếu tôi mong nhận được”, Ngọc Thúy nói.

Về nước để sống cho chính mình

Sau gần 20 năm tại Mỹ, Ngọc Thúy quyết định về Việt Nam sinh sống từ năm 2027. Chị thừa nhận mình chưa từng có ý định rời quê hương, chính số phận và trách nhiệm đã dẫn chị đến 2 lần định cư ở Mỹ. Vì gia đình, Ngọc Thúy bám trụ và thay đổi gần 90% con người mình để hòa nhập, mong các con có một mái ấm, một tuổi thơ trọn vẹn dù bản thân liên tiếp gặp bi kịch.

Giờ đây, khi các con đã lớn, chị thấy mình cần sống và ưu tiên bản thân nhiều hơn. Quyết định trở về của Ngọc Thúy nhận được sự ủng hộ của các con. “Con muốn nhìn thấy mẹ hạnh phúc”, con gái nói với chị như một lời động viên.

Thời đỉnh cao, Ngọc Thúy từng được mệnh danh là “Marilyn Monroe Việt Nam”

Chuyến về nước lần này của Ngọc Thuý kéo dài 4 tuần nhưng lịch làm việc của Ngọc Thúy gần như kín. Là tổng giám đốc một công ty, ban ngày chị họp ở công ty rồi xử lý công việc, thỉnh thoảng mới dành thời gian gặp bạn bè và nhóm luật sư thân quen.

Trao đổi với VietNamNet về hành trình với nghề luật, Ngọc Thúy xin giữ kín những dự định cụ thể. Chị chỉ chia sẻ rằng việc bước vào nghề ở tuổi trung niên, không chịu áp lực cơm áo gạo tiền là một đặc ân, một may mắn.

Theo Ngọc Thúy, nghề người mẫu để lại cho chị sự tự tin về ngoại hình, kinh nghiệm giao tiếp và danh tiếng vẫn còn đó. Người đẹp coi đây là sự bù đắp khi bắt đầu lại ở một lĩnh vực mới. Chị cũng để ngỏ khả năng tham gia một số hoạt động khi có dịp, để gặp lại đồng nghiệp cũ và thỏa nỗi nhớ nghề.

Siêu mẫu Ngọc Thúy Ngọc Thúy tên thật là Phạm Thị Ngọc Thúy, sinh năm 1980 tại TPHCM, là một trong những người mẫu nổi tiếng của làng thời trang Việt Nam cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Cô bước vào nghề người mẫu từ năm 1997 và nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp sắc sảo, gợi cảm. Năm 2003, Ngọc Thúy được trao danh hiệu "Người mẫu xuất sắc" cùng Bình Minh và được giới nhiếp ảnh đặt biệt danh “Marilyn Monroe Việt Nam”. Bên cạnh thời trang, cô từng tham gia diễn xuất trong các phim như "Cánh cửa cuộc đời", "Blouse trắng", "Trái đắng" và "Đô la trắng".

Ngọc Thúy thời còn đóng phim và làm người mẫu:

Ảnh: NVCC, video: TikTok