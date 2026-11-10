Áo dài Việt Nam luôn mang trong mình vẻ đẹp riêng, kết hợp giữa sự kín đáo, duyên dáng và nét thanh lịch vượt thời gian. Trong hành trình tiếp nối giá trị ấy bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại, T’Jade Couture vừa giới thiệu BST Breeze of Elegance tại chương trình A Masquerade Evening | 2026 GALA, diễn ra ngày 7/11 tại California (Mỹ).

Siêu mẫu Ngọc Quyên trở lại sàn diễn với BST áo dài của NTK Nomi Thảo Nguyễn. (Nguồn: BTC)

Mang ý nghĩa về sự thanh thoát và chuyển động nhẹ nhàng, Breeze of Elegance khai thác hình ảnh tà áo dài trong những khoảnh khắc mềm mại như làn gió. Bộ sưu tập hướng đến vẻ đẹp nữ tính, tinh tế và sang trọng, đồng thời chú trọng đến cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng khi mặc. Đây là cách thương hiệu tiếp cận áo dài không chỉ như một trang phục truyền thống mà còn như một lựa chọn thời trang có thể hiện diện trong các không gian giao lưu và sự kiện quốc tế.

Dưới định hướng sáng tạo của NTK Nomi Thảo Nguyễn, các thiết kế được xây dựng trên tinh thần tôn trọng nét đặc trưng của áo dài, đồng thời tạo điểm nhấn thông qua cách xử lý phom dáng, chất liệu và chuyển động. Khi xuất hiện trên sân khấu, mỗi thiết kế có cơ hội thể hiện vẻ đẹp riêng qua bước đi và thần thái của người mẫu.

Dưới định hướng sáng tạo của NTK Nomi Thảo Nguyễn, các thiết kế được xây dựng trên tinh thần tôn trọng nét đặc trưng của áo dài, đồng thời tạo điểm nhấn thông qua cách xử lý phom dáng, chất liệu và chuyển động. (Nguồn: BTC)

Show diễn quy tụ nhiều gương mặt trình diễn như siêu mẫu Ngọc Quyên, Hoa hậu Tiffany Trúc Châu, Model-MC Ngọc Khánh, Mrs World Vietnam 2026 Trish Vu, doanh nhân Christina Chau Diep, doanh nhân Nia Ho cùng dàn người mẫu Mỹ. Sự kết hợp giữa người mẫu Việt Nam và quốc tế góp phần tạo nên một không gian trình diễn đa sắc thái, đưa hình ảnh áo dài đến với nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Được giới thiệu trong khuôn khổ một đêm gala mang tính kết nối cộng đồng, bộ sưu tập còn tạo cơ hội để thời trang trở thành cầu nối văn hóa. Khán giả không chỉ thưởng thức những thiết kế trên sân khấu mà còn có dịp tiếp cận hình ảnh áo dài qua góc nhìn của một thương hiệu thời trang Việt đang hướng đến thị trường quốc tế.

Các mẫu áo dài trong BST “Breeze of Elegance” của NTK Nomi Thảo Nguyễn. (Nguồn: BTC)

Với Breeze of Elegance, T’Jade Couture mong muốn lan tỏa vẻ đẹp áo dài với tinh thần mới: nhẹ nhàng nhưng vẫn có dấu ấn, truyền thống nhưng không ngừng đổi mới. Đó cũng là cách thương hiệu kể câu chuyện về thời trang Việt Nam qua từng thiết kế và từng bước trình diễn trên các sàn diễn quốc tế.